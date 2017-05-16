Индекс гомофобии-2017: в Беларуси к ЛГБТИ все еще относятся хуже, чем в большинстве стран Европы

Беларусь более гомофобная, чем большинство стран Европы, однако в России, Армении и Азербайджане права ЛГБТ уважают еще меньше. Об этом свидетельствует свежий «радужный рейтинг» европейских стран, который составила «Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов» (ILGA).



Изображение с сайта ilga-europe.org

Составители рейтинга оценивают ситуацию в каждой стране как с точки зрения законов, которые напрямую касаются представителей ЛГБТ-сообществ, так и с точки зрения социальных настроений. Оценка происходит в шести категориях: равенство и отсутствие дискриминации; семья; ксенофобские высказывания и насилие; признание пола; свобода собраний, ассоциаций и выражения; предоставление убежища.

Затем страны ранжируются по шкале от 0% (серьезные нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение прав человека, полное равенство).

Уровень равенства ЛГБТ и уважения к их правам в Беларуси оценен на 13% из 100%. Такой же показатель у Молдовы. Ниже нашей страны находятся Сан-Марино (12%), Монако (10%), Турция (9%). Замыкают «радужный рейтинг» Армения (7%), Россия (6%) и Азербайджан (5%).

Странами с самым лояльным отношением к представителям ЛГБТ-сообществ в Европе признаны Мальта (88%), Норвегия (78%) и Великобритания (76%).

Больше всего очков наша страна набрала в категории «Признание пола», при этом не получив ни одного очка в категориях «Равенство и отсутствие дискриминации», «Ксенофобские высказывания и насилие» и «Предоставление убежища».

Составители «радужного рейтинга» отмечают, что в 2016 году инициативная группа «Журналисты за толерантность» провела мониторинг 36-и белорусских СМИ и зафиксировала «язык вражды» почти в половине исследованных публикаций. Отдельно упомянуто интервью депутата Игоря Марзалюка для «Радыё Свабода», в котором парламентарий говорил, что «категорически против пропаганды гомосексуализма» и что его «тошнит от слов «гендер», «гендерная идентичность».

В докладе к «радужному рейтингу» говорится и про громкие судебные процессы. В частности, упоминается дело студента Артема Шляхтенка , который в конце 2015 года избил и ограбил гея. Отягчающим обстоятельством признано «совершение преступления по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы» Это был первый известный случай, когда белорусский суд квалифицировал гомофобию как вражду к социальной группе.

Еще один судебный процесс, упомянутый в докладе — дело в отношении Дмитрия Лукашевича, избившего в 2014 году гея Михаила Пищевского. Экспертиза признала, что Пищевский, скончавшийся в следующем году, умер именно от полученных в той драке телесных повреждений. После его смерти дело в отношении Лукашевича возобновили , он получил новый срок за причинение смерти по неосторожности, но уже освободился досрочно . К слову, суд не признал в действиях Лукашевича вражды на почве гомофобии, как добивался адвокат.

В докладе также отмечается ограничение свободы ассоциаций на примере «Инициативной группы по вопросам идентичности и права», созданной для защиты прав ЛГБТ. Активисты пытались официально зарегистрироваться пять раз на протяжении августа-сентября 2016 года, но получали отказы, в том числе из-за «несоответствия моральным и общественным интересам».

Как отмечают составители индекса, в Беларуси в 2016 году произошел ряд законодательных изменений, хотя пока не очевидно, как это повлияет на положение ЛГБТ. Потенциально позитивно оценивается введение уголовной ответственности за возбуждение «социальной вражды или розни». Однако до конца 2016 года прецедентов защиты представителей ЛГБТ от преступлений на этой почве так и не было.

В мае прошлого года был принят закон о защите детей от вредной информации, который вызвал вопросы со стороны представителей ЛГБТ по поводу возможного ограничения их свободы выражения. В частности, законопроект запрещает информацию, которая могла бы «дискредитировать» брак и семью. Практический эффект этих изменений может стать более очевидным позже, отмечают составители Rainbow Europe.

Напомним, в прошлогоднем «радужном рейтинге» Беларусь набрала 13,35% из 100% по уровню уважения прав ЛГБТ.

17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией.