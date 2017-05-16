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Индекс гомофобии-2017: в Беларуси к ЛГБТИ все еще относятся хуже, чем в большинстве стран Европы
17.05.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь более гомофобная, чем большинство стран Европы, однако в России, Армении и Азербайджане права ЛГБТ уважают еще меньше. Об этом свидетельствует
Составители рейтинга оценивают ситуацию в каждой стране как с точки зрения законов, которые напрямую касаются представителей ЛГБТ-сообществ, так и с точки зрения социальных настроений. Оценка происходит в шести категориях: равенство и отсутствие дискриминации; семья; ксенофобские высказывания и насилие; признание пола; свобода собраний, ассоциаций и выражения; предоставление убежища.
Затем страны ранжируются по шкале от 0% (серьезные нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение прав человека, полное равенство).
Уровень равенства ЛГБТ и уважения к их правам в Беларуси оценен на 13% из 100%. Такой же показатель у Молдовы. Ниже нашей страны находятся Сан-Марино (12%), Монако (10%), Турция (9%). Замыкают «радужный рейтинг» Армения (7%), Россия (6%) и Азербайджан (5%).
Странами с самым лояльным отношением к представителям ЛГБТ-сообществ в Европе признаны Мальта (88%), Норвегия (78%) и Великобритания (76%).
Больше всего очков наша страна набрала в категории «Признание пола», при этом не получив ни одного очка в категориях «Равенство и отсутствие дискриминации», «Ксенофобские высказывания и насилие» и «Предоставление убежища».
Составители «радужного рейтинга» отмечают, что в 2016 году инициативная группа «Журналисты за толерантность» провела мониторинг 36-и белорусских СМИ и зафиксировала «язык вражды» почти в половине исследованных публикаций. Отдельно упомянуто
В
Еще один судебный процесс, упомянутый в докладе — дело в отношении Дмитрия Лукашевича, избившего в 2014 году гея Михаила Пищевского. Экспертиза признала, что Пищевский, скончавшийся в следующем году, умер именно от полученных в той драке телесных повреждений. После его смерти
В докладе также отмечается ограничение свободы ассоциаций на примере «Инициативной группы по вопросам идентичности и права», созданной для защиты прав ЛГБТ. Активисты пытались официально зарегистрироваться пять раз на протяжении августа-сентября 2016 года, но получали отказы, в том числе из-за «несоответствия моральным и общественным интересам».
Как отмечают составители индекса, в Беларуси в 2016 году произошел ряд законодательных изменений, хотя пока не очевидно, как это повлияет на положение ЛГБТ. Потенциально позитивно оценивается
В мае прошлого года
Напомним, в прошлогоднем «радужном рейтинге» Беларусь
17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией.
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По уровню гомофобии Беларусь опережает большинство стран Европы, однако в России, Армении и Азербайджане права ЛГБТ уважают еще меньше. Об этом свидетельствует...
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