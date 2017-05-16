Фотофакт: посольство Великобритании вывесило радужный флаг

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Посольство Великобритании в Беларуси вывесило на здании дипломатической миссии в Минске флаг ЛГБТ-сообщества, больше известный как Радужный флаг или флаг Свободы.

"Мы присоединяемся к празднованию IDAHOBIT (Международный день против гомофобии, бифобии и трансфобии) и поздравляем ЛГБТ-сообщество Беларуси от лица третьего секретаря посольства Великобритании в Минске Джейн Элтон Кокс", — говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

Международная правозащитная организация ЛГБТ ILGA-Europe подготовила обзор, в котором оценила положение сексуальных меньшинств в 49 странах Европы в 2017 году.

Согласно этому рейтингу, Беларусь заняла 42 место. Первые три места занимают Мальта, Норвегия и Великобритания, а последние три — Армения, Россия и Азербайджан.

В обзоре отмечаются позитивные сдвиги в законодательстве Беларуси, которые могут касаться ЛГБТ-индивидуумов. В то же время говорится, что на данный момент сложно оценить, как это скажется в будущем на общей ситуации.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.