ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: посольство Великобритании вывесило радужный флаг

17.05.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Посольство Великобритании в Беларуси вывесило на здании дипломатической миссии в Минске флаг ЛГБТ-сообщества, больше известный как Радужный флаг или флаг Свободы.

"Мы присоединяемся к празднованию IDAHOBIT (Международный день против гомофобии, бифобии и трансфобии) и поздравляем ЛГБТ-сообщество Беларуси от лица третьего секретаря посольства Великобритании в Минске Джейн Элтон Кокс", — говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

Международная правозащитная организация ЛГБТ ILGA-Europe подготовила обзор, в котором оценила положение сексуальных меньшинств в 49 странах Европы в 2017 году.

Согласно этому рейтингу, Беларусь заняла 42 место. Первые три места занимают Мальта, Норвегия и Великобритания, а последние три — Армения, Россия и Азербайджан.

В обзоре отмечаются позитивные сдвиги в законодательстве Беларуси, которые могут касаться ЛГБТ-индивидуумов. В то же время говорится, что на данный момент сложно оценить, как это скажется в будущем на общей ситуации.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международный день борьбы с гомофобией британская дипмиссия в Минске вывесила флаг ЛГБТ-сообщества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Индекс гомофобии-2017: в Беларуси к ЛГБТИ все еще относятся хуже, чем в большинстве стран Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика