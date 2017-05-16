ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 году превысит 74 года

17.05.2017 14:17 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 году превысит 74 года, заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", - сказал Валерий Малашко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", - сказал Валерий Малашко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фотофакт: посольство Великобритании вывесило радужный флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика