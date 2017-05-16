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Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 году превысит 74 года
17.05.2017 14:17 — Новости Общества | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 году превысит 74 года, заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.
"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", - сказал Валерий Малашко.
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"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", - сказал Валерий Малашко.
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