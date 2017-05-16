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Портал "Здоровые люди" презентован в Беларуси
17.05.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Здоровые люди" презентовали сегодня белорусским журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
Это первый в Беларуси портал, объединяющий все аспекты здоровой и счастливой жизни. Тут можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся здоровья. Вся информация исходит от высококвалифицированных специалистов, она доступная, достоверная, исчерпывающая.
Проект реализован на базе специализированной газеты "Медицинский вестник". Помимо русскоязычной версии портал имеет полноценную версию на белорусском языке.
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Проект реализован на базе специализированной газеты "Медицинский вестник". Помимо русскоязычной версии портал имеет полноценную версию на белорусском языке.
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