ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Портал "Здоровые люди" презентован в Беларуси

17.05.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Здоровые люди" презентовали сегодня белорусским журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый в Беларуси портал, объединяющий все аспекты здоровой и счастливой жизни. Тут можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся здоровья. Вся информация исходит от высококвалифицированных специалистов, она доступная, достоверная, исчерпывающая.

Проект реализован на базе специализированной газеты "Медицинский вестник". Помимо русскоязычной версии портал имеет полноценную версию на белорусском языке.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект реализован на базе специализированной газеты "Медицинский вестник". Помимо русскоязычной версии портал имеет полноценную версию на белорусском языке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 году превысит 74 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика