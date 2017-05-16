ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игра престола: внучка императора Японии отречется от титула ради любви

17.05.2017 14:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Японская принцесса Мако Акисино, внучка правящего императора Акихито, выходит замуж за 25-летнего сотрудника юридической фирмы, с которым познакомилась еще в студенчестве.

Игра престола: внучка императора Японии отречется от титула ради любви
© REUTERS Thomas Peter
Император Японии Акихито: строптивый, человечный, божественный

Принцесса обучалась в Международном христианском университете Токио, где и встретила будущего жениха Кея Комуро. Сейчас принцесса работает научным сотрудником в музее, получив степень магистра в университете Лестера.

Вступив в брак с избранником, она лишится титула и покинет императорскую семью. Взамен привилегий ей предоставят право голоса и другие гражданские права, а от государства будет выплачено единовременное пособие. Сумму выплаты устанавливает госсовет с участием премьер-министра.

О нравы

Стремясь узнать о женихе Мако побольше, японцы едва не обрушили сайт турфирмы, в которой работает Комуро. Узнав о помолвке принцессы, жители страны принялись обсуждать, не устарело ли требование к принцессам покидать семью в случае, если их избранник простолюдин. Мако — не единственная незамужняя принцесса, у нее еще пять сестер, не состоящих в браке.

В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы продолжат терять титулы в результате брака. Экспертная группа японского правительства требует срочно принять меры, которые бы позволили бы принцессам оставаться в составе семьи, кем бы ни оказался их избранник. Это должно позволить сохранить императорскую семью большой.

Игра престола: внучка императора Японии отречется от титула ради любви
© REUTERS ISSEI KATO
Королевские семьи мира: от Елизаветы II до Акихито
25

Японская императорская семья сейчас насчитывает 19 членов, 14 из них — женщины. Высокая численность семьи важна в том числе потому, что это повышает шансы на наследника-мальчика и продолжение императорской фамилии. Сейчас обсуждают возможность позволить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.

А прошлым летом действующий император, которому уже исполнилось 83 года, объявил о намерении подать в отставку. Он заявил, что возраст и состояние здоровья могут помешать ему достойно исполнять обязанности. Сейчас в Японии идет процедура подготовки отречения от императорского титула.

Что теперь будет

До официальной свадьбы принцессы Мако и Кея Комуро должны пройти несколько важных ритуалов и процедур. Первый — обряд помолвки. Представитель жениха должен приехать в императорский дворец с подарками, после он должен объявить и день бракосочетания.

В ходе следующих обрядов принцесса должна выразить благодарность императору и императрице. А в день свадьбы представитель жениха забирает невесту из дворца, и лишь затем проводится обряд бракосочетания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая внучка императора Японии Акисино выходит замуж за сотрудника юридической фирмы, с которым познакомилась пять лет назад.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Портал "Здоровые люди" презентован в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика