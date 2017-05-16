17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси курит 29,6% населения. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), сообщила журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Мигаль, передает корреспондент БЕЛТА.

STEPS было разделено на три этапа: анкетирование, физические измерения и этап биохимических исследований. Результаты анкетирования свидетельствуют, что процент курящих по республике составляет 29,6%, при этом ежедневно курит 27,1% населения. Средний возраст начала курения - 17,4 (у девушек около - 20 лет, у юношей - 16,9 лет). Процент непьющих - больше 12%.

Процент тех, кто всегда или часто добавляет соль в процессе еды, или соленый соус, или досаливает, - более 31,7%. Всегда или часто употребляют обработанные продукты с высоким содержанием соли 35,6% населения.

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