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Wargaming обзавелась своим предсказателем, им стал рак Валера

17.05.2017 15:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Рак по имени Валера стал талисманом-предсказателем компании-разработчика игры World of Tanks, компании Wargaming, сообщили в среду Sputnik в компании.

Членистоногий оракул призван предсказывать результаты матчей Гранд-финала Wargaming League, который пройдет в конце мая в Москве.

Wargaming обзавелась своим предсказателем, им стал рак Валера
© Фото: Wargaming
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"Прогнозы фанатов — часть спорта, а Валера — один из самых преданных наших поклонников. Он даже покраснел, когда узнал, что станет официальным оракулом Гранд-финала", — рассказал руководитель киберспортивного направления в СНГ Алексей Корнышев.

При этом он отметил, что знакомство с раком состоялось в ресторане, однако не стал раскрывать подробности встречи, добавив лишь, что в итоге остался без обеда.

Мода на животных-предсказателей пришла в 2010 году, когда осьминог Пауль произвел фурор на ЧМ по футболу, после чего различные представители фауны становились талисманами спортивных первенств. А шоколадный лабрадор Томсон даже предсказывал для Sputnik итоги президентских выборов в США.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Оракул будет предсказывать результаты матчей Гранд-финала WGL, который состоится в Москве в конце мая.

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