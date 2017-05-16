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Совместная миссия Германии и Латвии примет участие в наблюдательном полете над Беларусью и Россией

17.05.2017 15:26 — Новости Общества | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная миссия Германии и Латвии примет участие в наблюдательном полете над Беларусью и Россией. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"В период с 17 по 18 мая в рамках Договора по открытому небу проводится наблюдательный полет совместной миссии Германии и Латвии над территорией группы государств-участников Беларусь и Россия на самолете наблюдения SAAB-340. Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств", - пояснили в Минобороны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В период с 17 по 18 мая в рамках Договора по открытому небу проводится наблюдательный полет совместной миссии Германии и Латвии над территорией группы...

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