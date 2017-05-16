|
Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению договоров контроля над вооружениями
17.05.2017 15:18 — Новости Общества | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению международных договоров контроля над вооружениями. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
В период с 17 по 19 мая два представителя департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны в качестве преподавателей примут участие в курсе по выполнению международных договоров в области контроля над вооружениями, еще один представитель департамента примет участие в курсе по обмену информацией в области контроля над обычными вооружениями. Курсы пройдут в Польше и Германии.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсы пройдут в Польше и Германии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии