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Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению договоров контроля над вооружениями

17.05.2017 15:18 — Новости Общества | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению международных договоров контроля над вооружениями. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

В период с 17 по 19 мая два представителя департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны в качестве преподавателей примут участие в курсе по выполнению международных договоров в области контроля над вооружениями, еще один представитель департамента примет участие в курсе по обмену информацией в области контроля над обычными вооружениями. Курсы пройдут в Польше и Германии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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