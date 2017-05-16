Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению договоров контроля над вооружениями

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поучаствуют в курсе по выполнению международных договоров контроля над вооружениями. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

В период с 17 по 19 мая два представителя департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны в качестве преподавателей примут участие в курсе по выполнению международных договоров в области контроля над вооружениями, еще один представитель департамента примет участие в курсе по обмену информацией в области контроля над обычными вооружениями. Курсы пройдут в Польше и Германии.-0-