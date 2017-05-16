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Пассажирка: почему билеты на места для инвалидов в электричке бизнесс-класса нельзя купить онлайн?

17.05.2017 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Пассажиры БелЖД с ограниченными возможностями не могут купить онлайн специальные места в электричках бизнес-класса — только в кассах. Такую особенность заметила читательница. TUT.BY расспросил БелЖД, чем объясняется неудобство.


Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Читательница TUT.BY Евгения прислала в редакцию скриншот с сайта для покупки билетов БелЖД. Она заметила, что люди с ограниченными физическими возможностями не могут покупать билеты на поезда бизнес-класса онлайн.

Когда Евгения пыталась купить билет на поезд 742Б Минск-Жлобин, система проинформировала: «В поезде остались только места для лиц с ограниченными физическими возможностями». При этом сообщалось, что билеты на указанные места они могут приобрести только в кассе.


— И так грустно мне стало за страну. Мало того, что инвалидам не могут безбарьерное пространство сделать, так им и на сайте билеты купить нельзя — надо ехать в кассу, — возмущается пассажирка. — Почему удостоверение инвалида нельзя ввести, как номер паспорта, при покупке онлайн и предъявить его при посадке?

Замначальника службы по технической политике БелЖД Александр Казачок признает, что такая проблема есть. Она актуальна именно для поездов бизнес-класса, в которых есть специальные места для людей с ограниченными возможностями.

— Приоритетное право на эти места имеет инвалид. Когда остается меньше часа до отправления поезда, бронь снимается, и любой человек может купить билеты на эти места. По закону проверить право пассажира на льготу можно только в кассе. Мы уже предложили правительству завязать факт предоставления льготы не на момент покупки билета, а на момент его предъявления при посадке. Как только решим коллизию — решим проблему.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Пока, говорят в БелЖД, у пассажира при посадке на поезд проверяют именно факт купленного билета, а не право на льготу.

— Сейчас недобросовестный пользователь, по сути, может внести любые данные в интернете, даже из реального документа — удостоверения инвалидности бабушки или дедушки — и забрать эти места из продажи. У него будет билет, удалить его с этого места будет невозможно, посадить туда инвалида — тоже. После изменений человек, выкупивший такое место по недостоверным данным, в поезде будет считаться безбилетником. Сейчас его к этой категории отнести нельзя, — объясняет Казачок.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В БелЖД говорят, что из-за этой же юридической коллизии железная дорога не может продавать билеты на поезда пригородного сообщения через терминалы самообслуживания.

— А для нас это острая проблема: в пригородных поездах летом до 20% льготников. Так что есть пока имеет место несовершенство технологии, мы этот вопрос решаем.

Ждать изменений, считает Александр Казачок, можно не раньше конца года.

БелЖД напоминает: в Беларуси есть поезда со специальными купейными вагонами для людей с инвалидностью. Оформить заявку, чтобы в состав поезда включили такой вагон, и оплатить её онлайн сегодня возможно. Разумеется, тут речь идёт не об электричках бизнес-класса.

 
Теги: Минск
 
 
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