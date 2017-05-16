В Гродно начинают отключать горячую воду

В Гродно 17 мая начинаются сезонные отключения горячей воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго».

Согласно решению горисполкома, для ремонта тепловых сетей в разных частях областного центра с 17 мая по 25 июля будет отключаться горячая вода. Традиционно город разбит на зоны, в которых отключения пройдут поэтапно.

Первыми со временными неудобствами столкнутся жители микрорайона Девятовка, а также жители домов в районе улиц Мендлеева, Щорса и Пролетарская.

С 17 по 30 мая горячая вода будет отсутствовать в районе улиц Артема, Белые Росы, Белуша (№ 18а, 20А), Брикеля, Буденного (№ 9, 11, 13, 37А, 41, 42), Горького (№ 89А, 91А), 2-й пер. Дзержинского, Дзержинского (от № 23 и более по нечетной стороне, от № 54 и более по четной стороне), Дубко, Господарчая (кроме № 19, 23, 29, 34), Железнодорожная, пер. Железнодорожный, Заслонова, Захарова (от № 26 и более по четной стороне, от № 25 и более по нечетной стороне), Куйбышева, Курчатова (№ 1, 1А, от № 43 и более по нечетной стороне, от № 26 и более по четной стороне), Костюшко, Комбайнерская (№ 13), пр. Космонавтов (нечетная сторона, кроме № 81, 81А, 83), четная сторона № 2−10Б, 60/2, 60/3, 60/6), Красноармейская, Я. Коласа (№ 1), Лидская (№ 1, 5), Лиможа, Малыщинская, Менделеева, Полесский парк, пер. Пороховой (№ 3), Пролетарская, Пушкина (от № 29 по № 37 по нечетной стороне), Озерское шоссе, Обухова, 17 Сентября (от № 44А по № 58 по четной стороне), Тавлая, Терешковой, Тимирязева (кроме № 2, 8, 10/1, № 11 — старый зоопарк), пер. Тимирязева, Щорса (кроме № 25−49 по нечетной стороне).

Второй этап отключения горячей воды затронет с 7 по 20 июня занеманскую часть Гродно: микрорайоны Вишневец, Ольшанка, Фолюш, Принеманский и Южный. Кроме того, в этот период горячее водоснабжение будет отключено в центральной и принеманской частях города, а также в районе промзоны «Аульс».

С 12 по 25 июля горячая вода будет отсутствовать в микрорайонах Форты, Переселка, районе ул. Пушкина. Также будут отключены от горячей воды часть центра Гродно и урочище Пышки.

При повреждении тепловых сетей во время испытаний сроки устранения неисправностей будут уточняться. Справки по телефонам: 8 (0152) 41-04-35, 54−89−07, 79−28−40.