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Минздрав проводит внутреннюю проверку по инциденту в Ганцевичской ЦРБ
17.05.2017 15:34 — Новости Общества | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку в связи с инцидентом в Ганцевичской центральной районной больнице, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.
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Как сообщалось, малолетняя жительница Ганцевичей 2013 года рождения поступила в больницу в ночь на 10 мая. С диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция с кишечным синдромом" ребенка госпитализировали в терапевтическое отделение. Утром следующего дня медсестра отделения
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"Медицинская сестра отстранена от работы. Сегодня проводится служебное расследование, работает и Следственный комитет", - сказал Валерий Малашко.
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