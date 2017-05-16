Минздрав проводит внутреннюю проверку по инциденту в Ганцевичской ЦРБ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку в связи с инцидентом в Ганцевичской центральной районной больнице, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

" Медицинская сестра отстранена от работы . Сегодня проводится служебное расследование, работает и Следственный комитет", - сказал Валерий Малашко.

Как сообщалось, малолетняя жительница Ганцевичей 2013 года рождения поступила в больницу в ночь на 10 мая. С диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция с кишечным синдромом" ребенка госпитализировали в терапевтическое отделение. Утром следующего дня медсестра отделения по ошибке ввела девочке внутривенно 1 мл назначенного для лечения препарата "Биофлор" . У малышки резко ухудшилось самочувствие. Медработник тут же поняла, что допустила ошибку, и извлекла из вены катетер, в котором находилась основная часть препарата. Девочку удалось спасти благодаря неотложным реанимационным мероприятиям.-0-