Чиновники насчитали в Минске 14 плохих парикмахерских

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Полтора десятка участников рейтинга парикмахерских столицы получили неудовлетворительные оценки, соответствующая информация была опубликована Мингорисполкомом.

Столичные власти в конце 2016 года решили составлять рейтинг парикмахерских, среди критериев чиновников – условия для посетителей, профессионализм работников и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Последнее обновление рейтинга было сделано в середине мая: наименьший балл получила парикмахерская на улице Веры Хоружей в Минске. "Двоечников" в рейтинге насчитали 14 салонов, отличников – более 20.

В рейтинге участвуют не все столичные парикмахерские: так, из всех мужских салонов-барбершопов, в нем есть только один – ему поставили три балла.

Всего при составлении рейтинга чиновники проверили около полутора сотен парикмахерских и салонов красоты, преимущественно женских. Более 50% всех парикмахерских получили оценку в четыре балла.