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Чиновники насчитали в Минске 14 плохих парикмахерских

17.05.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Полтора десятка участников рейтинга парикмахерских столицы получили неудовлетворительные оценки, соответствующая информация была опубликована Мингорисполкомом.

Чиновники насчитали в Минске 14 плохих парикмахерских
© Flickr/ Phil Richards
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Столичные власти в конце 2016 года решили составлять рейтинг парикмахерских, среди критериев чиновников – условия для посетителей, профессионализм работников и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Последнее обновление рейтинга было сделано в середине мая: наименьший балл получила парикмахерская на улице Веры Хоружей в Минске. "Двоечников" в рейтинге насчитали 14 салонов, отличников – более 20.

В рейтинге участвуют не все столичные парикмахерские: так, из всех мужских салонов-барбершопов, в нем есть только один – ему поставили три балла.

Всего при составлении рейтинга чиновники проверили около полутора сотен парикмахерских и салонов красоты, преимущественно женских. Более 50% всех парикмахерских получили оценку в четыре балла.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего столичные власти проверили по определенным критериям почти полторы сотни парикмахерских и салонов красоты.

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