ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси пожилых людей и инвалидов можно будет «усыновить»

17.05.2017 15:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси второе чтение прошел социальной законопроект о «замещающей семье». Трудоспособный гражданин за вознаграждение сможет вести совместное хозяйство со стариками или инвалидами, передает «МИР 24».

Пока в проекте закона оговаривается зарплата в четверть ставки. Также человек сможет рассчитывать на получение в наследство квартиры.

«Физическое лицо участвует в обслуживании гражданина, он должен быть совершеннолетний, нетрудоспособный. Но их не должны связывать отношения, которые обязаны по закону содержать данного гражданина», - подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.

Платите меньше
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание замещающей семьи будет служить основанием для освобождения гражданина от уплаты социального сбора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав проводит внутреннюю проверку по инциденту в Ганцевичской ЦРБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика