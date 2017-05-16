В Беларуси пожилых людей и инвалидов можно будет «усыновить»

В Беларуси второе чтение прошел социальной законопроект о «замещающей семье». Трудоспособный гражданин за вознаграждение сможет вести совместное хозяйство со стариками или инвалидами, передает «МИР 24».

Пока в проекте закона оговаривается зарплата в четверть ставки. Также человек сможет рассчитывать на получение в наследство квартиры.

«Физическое лицо участвует в обслуживании гражданина, он должен быть совершеннолетний, нетрудоспособный. Но их не должны связывать отношения, которые обязаны по закону содержать данного гражданина», - подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Старинская.