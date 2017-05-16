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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси с 22 по 26 мая проведет специальное комплексное мероприятие "Безопасность". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Целью мероприятия является предупреждение гибели и травматизма людей на объектах железнодорожного транспорта и ДТП на железнодорожных переездах, а также выявление и устранение причин и условий, им способствующих. В текущем году в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта пострадали 32 человека, при этом в пяти случаях пострадавшими являлись несовершеннолетние. Из 32 пострадавших 12 находились в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной происшествий является нарушение мер безопасности на объектах транспорта, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте, перед приближающимся поездом. Также в текущем году на объектах транспорта совершено четыре ДТП с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, в которых пострадал один человек.

Министерство внутренних дел напоминает, что объекты железнодорожного транспорта в соответствии с законодательством Беларуси отнесены к категории повышенной опасности, в связи с чем следует руководствоваться следующими установленными правилами: переход через железнодорожные пути осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах; при переходе через железнодорожные пути необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и работниками организаций железнодорожного транспорта, не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками; пересечение железнодорожного пути после прохода поезда одного направления следует производить, убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.-0-