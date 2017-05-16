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Малашко о втором "алкоместе" белорусов: потребление сокращается

17.05.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси не согласно с цифрами и методикой, которые использует Всемирная организация здравоохранения при подсчете потребления алкоголя, но приветствует выводы ВОЗ, что потребление спиртного в Беларуси сокращается, заявил в среду министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Накануне ВОЗ на своем сайте опубликовал таблицу с данными по потреблению алкоголя на душу населения с 1970 по 2015 год. Первое место в "алкорейтинге" занимает Литва, второе — Беларусь, третье — Австрия.

Малашко о втором "алкоместе" белорусов: потребление сокращается
© Sputnik Кирилл Каллиников
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"Я предлагаю не спорить о данных, предлагаю сказать о том, что как и наши цифры, так и цифры, предложенные авторами того доклада, говорят о том, что у нас идет снижение потребления алкоголя, что та кампания, которая направлена на профилактику приема алкоголя, она эффективна, и что мы на правильном пути", — сказал Малашко.

По словам министра, в минувшем году потребление алкоголя на душу населения в Беларуси составило около девяти литров чистого спирта. Между тем, по данным ВОЗ, озвученным накануне, среднестатистический белорус потребил в прошлом году 15 литров спиртного в пересчете на чистый спирт. Эту цифру озвучил во вторник директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. Беларусь занимает второе после Литвы место в печальном рейтинг самых пьющих стран. В Литве среднегодовое потребление алкоголя составляет 16 литров.

"Мы говорим о том, что реализовано, выявлено в официальной реализации. Они, возможно, в своей формуле используют то, что ввезено нелегально в страну и так далее. Они с нами методикой не делятся", — пояснил Малашко разницу в цифрах, отвечая на вопрос Sputnik.

При этом он еще раз подчеркнул, что важнее говорить о том, что ВОЗ отмечает позитивную динамику и эффективность работы, которая проводится государством. Эта работа будет продолжена.

"Это и организация торговли в определенных местах, и внесение изменений в декрет, чтобы ограничить время работы магазинов. Сегодня эта мера уже находится на рассмотрении в Администрации президента. Мы должны использовать все возможности, чтобы круг потребителей алкоголя не расширялся", — подвел итог министр здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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