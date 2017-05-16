Национальный стенд Беларуси представлен на выставке WorldFood Azerbaijan 2017

17 мая, Баку /БЕЛТА - Trend /. Национальный стенд Беларуси представлен на выставке "Пищевая промышленность" WorldFood Azerbaijan 2017 в Баку.

С национальными стендами также выступают Венгрия и Шри-Ланка, с региональным стендом участвует Ставропольский край России.

WorldFood Azerbaijan 2017 принимает 164 компании из 21 страны мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Казахстан, Россия. Впервые в выставке принимает участие сеть белорусских магазинов в Баку.

XXIII Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" WorldFood Azerbaijan 2017 и XI Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" CaspianAgro 2017 проходят в Баку с 17 по 19 мая. В этом году в выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира.-0-