Россия представит свыше 400 экспонатов на MILEX-2017

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия представит свыше 400 экспонатов на выставке вооружений MILEX-2017, которая пройдет в Минске 20-22 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

"На российской экспозиции свою продукцию будут рекламировать 17 российских организаций, в том числе пять субъектов ВТС: "Рособоронэкспорт", "Техмаш", концерн ВКО "Алмаз - Антей", "Вертолеты России", АО "Сплав". Всего будет представлено 411 экспонатов, в том числе 35 образцов", - отметили в пресс-службе.

В частности, российская сторона представит многоцелевой истребитель Су-35 (экспортный вариант самолета Су-27М), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130 и другие образцы авиатехники, а также бронетехнику и артиллерийские комплексы, в том числе модернизированный танк Т-90С, бронетранспортер БТР-80/82А, боевую машину пехоты БМП-3М, зенитную ракетную система С-400 "Триумф", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С".

Официальную российскую делегацию на MILEX-2017 возглавит директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.-0-