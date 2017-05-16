Преступность среди несовершеннолетних в Беларуси снизилась на 15,8%

Василий Жарко. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступность среди несовершеннолетних в Беларуси в январе-апреле снизилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Жарко подчеркнул важную роль комиссии, решения которой направлены на координацию усилий всех госорганов по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. Сегодня на заседании обсуждалась профилактическая работа в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. "На мой взгляд, здесь есть проблемы. Об этом свидетельствует и статистика. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам четырех месяцев текущего года снизилось на 15,8% (с 711 до 599), но почти половина из этих преступлений совершена учащимися лицеев и колледжей (46,6%)", - отметил вице-премьер.

Кражи составляют 40% от общего числа преступлений несовершеннолетних, хулиганство - 19%, незаконный оборот наркотиков - 8,6%. "Такая тревожная ситуация говорит о недостатках и упущениях в работе. Надо задействовать все резервы: максимально подключить семью, педагогов, грамотно выстроить индивидуальную работу с учащимися. Необходимо внимательно посмотреть на работу социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, принципиально оценить эффективность ее работы", - считает Василий Жарко. Вице-премьер отметил, что ждет от участников заседания предложений по улучшению профилактической работы.

Еще один обсуждаемый на заседании в Совмине вопрос - работа студенческих отрядов с подростками, состоящими на учете. "Еще с советского времени постоянно развивались различные формы трудоустройства трудных подростков, в том числе в студенческих отрядах. Такой опыт надо расширять, потому что трудовое воспитание является одной из эффективных форм работы с такими подростками. Необходимо, чтобы в студотряде трудный подросток получил позитивный опыт общения, трудовые навыки, почувствовал себя нужным и полезным. Только в этом случае мы получим результат", - полагает Василий Жарко.

Вместе с тем в организации работы студотрядов есть проблемные моменты. По информации Генеральной прокуратуры, в прошлом году в Минске выявлялись факты существования формальных студенческих отрядов. "Такого быть не должно. Минобразования необходимо обеспечить более жесткий и действенный контроль этих вопросов. Хотелось бы слышать предложения для совершенствования проводимой работы", - сказал заместитель премьер-министра.-0-