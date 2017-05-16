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"Люди хотят быть молодыми". В Беларуси начал работать национальный портал о здоровом образе жизни

17.05.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси начал работать национальный интернет-портал о здоровом образе жизни «Здоровые люди». Он рассчитан на людей разного возраста и разных потребностей. Представители ресурса говорят, что статьи на портале написаны доступным языком, обновляться информация будет ежедневно, при этом все материалы будут авторскими.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проект создан министерством здравоохранения на базе издания «Медицинский вестник». Работают над ним журналисты, писатели и врачи.

— Скорее всего, наши методы пропаганды здорового образа жизни не всегда достигают цели. Одна из причин — изменение структуры информационного пространства в пользу интернет-ресурсов. Гаджеты есть практически у каждого ребенка и взрослого. Мы несколько меняем политику продвижения здорового образа жизни и, конечно, учли, что в Беларуси свыше 5 миллионов человек от 15 до 74 лет регулярно пользуются интернет-ресурсами, — заметил министра здравоохранения Валерий Малашко.

Министр отметил, что среди основных причин смертности в Беларуси лидируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Это происходит из-за распространенности среди населения факторов риска: курения, нерационального питания, недостаточной физической активности, алкоголизма. Сегодня девять из десяти белорусов имеют от одной до пяти вредных привычек, каждый второй белорус страдает лишним весом. Именно поэтому важно, чтобы в стране работал национальный проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни.

 — Это уникальный проект, готовился он давно. Идея пришла Василию Ивановичу Жарко (нынешний вице-премьер и экс-министр здравоохранения.- Прим. TUT.BY) год назад. Мы подошли очень серьезно, несколько месяцев собиралась команда, мы анализировали поведенческие реакции людей в интернете, зарубежные и отечественные сайты с такой информацией и пришли к некому видению этого проекта, — заметила Ольга Светлицкая, руководитель 24health.by, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО.

— Технологии здравоохранения таковы, что сегодня мы абсолютно обеспечиваем роды у женщин 45 лет и старше. Какая женщина в 55 лет хочет быть пенсионеркой, если у нее сын или дочь 10-летние. Не хотят. Эти люди хотят быть молодыми, — говорит она.

Ольга Светлицкая замечает, что передачи о здоровье на телевидении «сегодня становятся анахронизмом». По данным института социологии НАН Беларуси, среди людей до 30 лет только 51% вообще включает телевизор.

— Будущее за специализированными YouTube-каналами, которые также будут у нас, — резюмирует она.

На портале семь разделов: «Будь счастливым», «Питайся правильно», «Живи активно», «Расти детей», «Контролируй здоровье», «Оставайся молодым», «Будь независим».

— Мы будем говорить обо всем: как строить отношения с партнерами, детьми, коллегами, начальством, о сексе, о людях, которым нужна помощь. Огромное количество людей не находит, куда им обратится. Одна из топовых позиций — как помочь человеку пережить горе. Мало кто работает с этими людьми. Мы возьмем их под свою опеку, расскажем, как и куда обратиться, справиться с горем, — замечает Ольга Светлицкая.

У портала есть версии на белорусском и русском языках.

— Я получаю удовольствие, читая на белорусской мове, и нам хочется, чтобы этот портал читали на своей родной мове, — замечает руководитель проекта.

У портала есть страницы в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассниках» и YouTube-канал. Летом появится мобильная версия. Также на сайте есть форма для обращений, где каждый желающий может оставить заявку по теме, а журналисты напишут материал.

Работа портала финансируется из госбюджета, однако планируется привлекать рекламодателей. На вопрос, сколько потрачено средств на создание сайта, министр здравоохранения заметил, что подсчитать невозможно: команда работала в основном по вечерам и выходным.

— Здесь больше личного альтруизма и ответственности по отношению к нашим гражданам. Деньгами это не измерить, — подытожил он.

 
 
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