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Знания ученых необходимы для решения важнейших вопросов развития страны и общества - Радьков

17.05.2017 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Знания ученых необходимы для решения важнейших вопросов развития страны и общества - Радьков
Александр Радьков

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знания ученых крайне важны для решения важнейших вопросов развития страны и общества. Об этом заявил сегодня председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Радьков на семинаре "Философские и социально-политические основы деятельности общественных формирований в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все хотим, чтобы наша страна процветала. Рассмотрение перспектив развития гражданского общества невозможно без анализа истории. Мир меняется, его надо осмысливать, и ученые нам в этом помогут", - подчеркнул Александр Радьков.

Он обратил внимание на то, что сотрудничество "Белой Руси" и НАН взаимовыгодно. "Когда мы стали думать о том, как развиваться общественному объединению, то поняли, что без знаний ученых не обойдемся. Иногда ищем выход из какой-то ситуации, а в истории уже такое было, и подсказки там есть. И мы тоже нужны НАН Беларуси, потому что мы - это аудитория", - подчеркнул председатель.

Говоря о функциях общественного объединения, Александр Радьков отметил, что участие в "Белой Руси" - это хорошая возможность приобрести политический опыт в избирательных кампаниях, повседневной жизни, депутатской работе, а также получить опыт в работе с людьми. "Это очень важно - понять, пойдут ли за тобой люди", - сказал он.

В научно-практическом семинаре "Философские и социально-политические основы деятельности общественных формирований в Республике Беларусь" принимают участие ведущие ученые страны, представители гражданского общества и СМИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы все хотим, чтобы наша страна процветала. Рассмотрение перспектив развития гражданского общества невозможно без анализа истории. Мир меняется, его надо...

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