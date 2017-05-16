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Исследование: почти каждый третий белорус курит

17.05.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Процент курящих жителей Беларуси достигает 29,6% от общего количества населения республики, свидетельствуют данные исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS).

Исследование: почти каждый третий белорус курит
Sputnik / Артем Бордовский, Елена Васильева
Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?

В рамках исследования специалисты провели анкетирования, физические и биохимические измерения.

Так, в соответствии с полученными данными в Беларуси курят 29,6% населения, ежедневно табак употребляют большинство из них – 27,1% белорусов. По данным медиков, в среднем белорусы начинают курить в 17,4 лет. При этом средний возраст начала употребления табака у девушек – 20 лет, юношей – в 16,9%. 

В настоящее время в Беларуси продолжается компания по борьбе с табакокурением и употреблением алкоголя. На рассмотрении у президента Александра Лукашенко находится проект "антитабачного" декрета – документ, в частности, приравняет обычным табачным изделиям электронные сигареты. Медики и правоохранители обращают внимание и на алкоголь – предлагают ограничить его продажу в республике по ночам.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские юноши обычно начинают курить ближе к 17 годам, а девушки – к 20.

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