Исследование: почти каждый третий белорус курит

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Процент курящих жителей Беларуси достигает 29,6% от общего количества населения республики, свидетельствуют данные исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS).



Sputnik / Артем Бордовский, Елена Васильева Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?

В рамках исследования специалисты провели анкетирования, физические и биохимические измерения.

Так, в соответствии с полученными данными в Беларуси курят 29,6% населения, ежедневно табак употребляют большинство из них – 27,1% белорусов. По данным медиков, в среднем белорусы начинают курить в 17,4 лет. При этом средний возраст начала употребления табака у девушек – 20 лет, юношей – в 16,9%.

В настоящее время в Беларуси продолжается компания по борьбе с табакокурением и употреблением алкоголя. На рассмотрении у президента Александра Лукашенко находится проект "антитабачного" декрета – документ, в частности, приравняет обычным табачным изделиям электронные сигареты. Медики и правоохранители обращают внимание и на алкоголь – предлагают ограничить его продажу в республике по ночам.