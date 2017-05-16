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Из Слуцка в Несвиж - на велосипеде: как слутчане популяризируют этот вид путешествия
17.05.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Слуцкие велолюбители преодолели 78 километров дороги, познакомились с множеством достопримечательностей и необычно отпраздновали День Победы. О своем экстремальном путешествии по возвращении они рассказали корреспонденту
«Вполне комфортный способ передвижения»
В свое первое нестандартное путешествие из Слуцка в Несвиж слутчане отправились еще 3 года назад. Как раз тогда заядлый велосипедист Стас Бабайцев переехал из столицы в город на Случи. А с собой привез и своего верного железного коня, который в Минске заменял ему общественный транспорт: на велосипеде парень ездил на работу, на встречи с друзьями, делал вылазки на природу. Со своим увлечением Стас решил не расставаться и в Слуцке, тем более что для небольшого города велоезда — вполне комфортный способ передвижения.
На необычное путешествие Стаса воодушевила его хорошая знакомая. Девушка, никогда ранее не выезжавшая на велосипеде за пределы города, поделилась своей давней мечтой:
— Она сказала, что хочет поехать в Несвиж. Правда, сомневалась в собственных силах, ведь опыта у нее было мало. Я уже к тому времени намотал на велосипеде не одну сотню километров, так что взял на себя всю организацию. В процессе подготовки к нам еще подтянулся друг Виктор. Вот так втроем мы и отправились из Слуцка в Несвиж.
На дорогу в одну сторону молодые люди потратили около 9 часов. Останавливались во всех интересных местах, изучали местные достопримечательности, много фотографировались. Приехали в Несвиж, когда уже темнело. Заночевать путешественники решили на кемпинг-стоянке — как раз с собой в дорогу взяли палатку и спальные мешки.
— Мы тогда так устали, что как только обустроились, сразу уснули. Зато наутро отправились на прогулку по городу, сходили в замок, в парк, весело провели время, а после обеда отправились в обратный путь — домой, — рассказывает Стас.
«Было дико холодно, а еще в Копыле не нашли, где поесть»
Та первая поездка показала: велопутешествиям по родному краю — быть! С тех пор это стало традицией: каждый год 8 мая небольшая компания отправлялась из Слуцка в Несвиж, где встречала День Победы и возвращалась домой. По мнению велолюбителей, последний весенний месяц — самое комфортное время для таких поездок: уже не холодно, но еще и не слишком жарко.
Правда, в нынешнем году природа преподнесла массу сюрпризов, превратив и без того необычное путешествие в настоящий экстрим. Резкое похолодание и майский снег чуть было не сорвали велопробег.
— Изначально планировалось, что поедет 11 человек, но многих испугала непогода. Правда, нашлось несколько отчаянных ребят, кто все же решился отправиться в путь. Всего 6 человек — две девочки и четыре парня. Утеплились, поехали, — смеется Стас Бабайцев.
По дороге ребята решили сделать остановку в Копыле — покушать, погреться, а заодно и познакомиться с его достопримечательностями. Но город принял гостей не очень ласково.
— Мы нигде не смогли перекусить, все кафе были закрыты. А ведь у них такие красивые, колоритные названия: «Бульбачка», «Капылянка»… Пришлось идти в магазин, покупать что-то съестное и обедать прямо на центральной площади, так что погреться нам почти не удалось. Зато прогулялись по городу и нашли место, где в свое время читал стихи Янка Купала. Это немного сгладило первое впечатления от города, — вспоминает слутчанин.
До Несвижа путешественники добрались почти за 7 часов: из-за плохой погоды пришлось делать меньше остановок. Разместились на ночлег. А назавтра выбрались в город — отмечать 9 мая.
— На улице было всего 7 градусов, пошел дождь, но мы сходили в парк, поели солдатской каши, наведались в замок Радзивиллов. Недолго гуляли, но весело. Думали еще отправиться в Мир или Клецк, но все уже так устали и замерзли, что решили перенести эту поездку.
Несмотря на то, что по одному и тому же маршруту Стас и его дружная компания ездят уже третий год, путешествие остается интересным и познавательным. Каждый раз велолюбителям удается открыть для себя новые места и достопримечательности, завести полезные знакомства.
— В несвижском кемпинге мы познакомились с ребятами из Витебска. Оказывается, они тоже приехали на велосипедах посмотреть на замок. Нам было что обсудить, — замечает Стас.
«Во время путешествия на велосипеде можно увидеть такое, чего не увидишь из окна машины»
Путешествия на велосипеде — уже давно не экзотика. Например, в Европе подобное средство передвижения стало чуть ли ни самым популярным. И не случайно, считает Стас Бабайцев:
— Велосипед упрощает жизнь. Во-первых, на его содержание уходит минимум затрат. Во-вторых, он позволяет путешествовать в любое время, независимо от финансовых возможностей. В конце концов, езда на велосипеде очень полезна! Маневренность этого двухколесного транспорта дает шанс объездить все вокруг, пробраться на любые тропинки и дорожки. Во время путешествия на велосипеде можно увидеть такое, чего не увидишь из окна машины, — уверяет собеседник.
В Слуцке, в отличие от Европы, такого рода путешествия пока не особо популярны. Но с каждым годом количество велолюбителей растет.
— Это модно. Я замечаю, как с наступлением тепла на улицах появляется больше велосипедов. Молодежи это интересно. Правда, почти нет организаторов, которые могли бы взяться за планирование путешествий. Поэтому если кто-то захочет присоединиться к нам, мы будем только рады! — признается Стас.
В ближайшем будущем велопутешественник планирует отправиться в Мир, Новогрудок, Гродно и Могилев. Есть интересные маршруты и в европейские страны — соседние Польшу, Литву и Латвию.
Советы начинающим велопутешественникам от Стаса Бабайцева:
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Слуцкие велолюбители рассказали о своем экстремальном путешествии по возвращении.
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