Из Слуцка в Несвиж - на велосипеде: как слутчане популяризируют этот вид путешествия

Слуцкие велолюбители преодолели 78 километров дороги, познакомились с множеством достопримечательностей и необычно отпраздновали День Победы. О своем экстремальном путешествии по возвращении они рассказали корреспонденту МЛЫН.BY .





«Вполне комфортный способ передвижения»

В свое первое нестандартное путешествие из Слуцка в Несвиж слутчане отправились еще 3 года назад. Как раз тогда заядлый велосипедист Стас Бабайцев переехал из столицы в город на Случи. А с собой привез и своего верного железного коня, который в Минске заменял ему общественный транспорт: на велосипеде парень ездил на работу, на встречи с друзьями, делал вылазки на природу. Со своим увлечением Стас решил не расставаться и в Слуцке, тем более что для небольшого города велоезда — вполне комфортный способ передвижения.





На необычное путешествие Стаса воодушевила его хорошая знакомая. Девушка, никогда ранее не выезжавшая на велосипеде за пределы города, поделилась своей давней мечтой:

— Она сказала, что хочет поехать в Несвиж. Правда, сомневалась в собственных силах, ведь опыта у нее было мало. Я уже к тому времени намотал на велосипеде не одну сотню километров, так что взял на себя всю организацию. В процессе подготовки к нам еще подтянулся друг Виктор. Вот так втроем мы и отправились из Слуцка в Несвиж.

На дорогу в одну сторону молодые люди потратили около 9 часов. Останавливались во всех интересных местах, изучали местные достопримечательности, много фотографировались. Приехали в Несвиж, когда уже темнело. Заночевать путешественники решили на кемпинг-стоянке — как раз с собой в дорогу взяли палатку и спальные мешки.

— Мы тогда так устали, что как только обустроились, сразу уснули. Зато наутро отправились на прогулку по городу, сходили в замок, в парк, весело провели время, а после обеда отправились в обратный путь — домой, — рассказывает Стас.

«Было дико холодно, а еще в Копыле не нашли, где поесть»





Та первая поездка показала: велопутешествиям по родному краю — быть! С тех пор это стало традицией: каждый год 8 мая небольшая компания отправлялась из Слуцка в Несвиж, где встречала День Победы и возвращалась домой. По мнению велолюбителей, последний весенний месяц — самое комфортное время для таких поездок: уже не холодно, но еще и не слишком жарко.

Правда, в нынешнем году природа преподнесла массу сюрпризов, превратив и без того необычное путешествие в настоящий экстрим. Резкое похолодание и майский снег чуть было не сорвали велопробег.

— Изначально планировалось, что поедет 11 человек, но многих испугала непогода. Правда, нашлось несколько отчаянных ребят, кто все же решился отправиться в путь. Всего 6 человек — две девочки и четыре парня. Утеплились, поехали, — смеется Стас Бабайцев.

По дороге ребята решили сделать остановку в Копыле — покушать, погреться, а заодно и познакомиться с его достопримечательностями. Но город принял гостей не очень ласково.

— Мы нигде не смогли перекусить, все кафе были закрыты. А ведь у них такие красивые, колоритные названия: «Бульбачка», «Капылянка»… Пришлось идти в магазин, покупать что-то съестное и обедать прямо на центральной площади, так что погреться нам почти не удалось. Зато прогулялись по городу и нашли место, где в свое время читал стихи Янка Купала. Это немного сгладило первое впечатления от города, — вспоминает слутчанин.





До Несвижа путешественники добрались почти за 7 часов: из-за плохой погоды пришлось делать меньше остановок. Разместились на ночлег. А назавтра выбрались в город — отмечать 9 мая.

— На улице было всего 7 градусов, пошел дождь, но мы сходили в парк, поели солдатской каши, наведались в замок Радзивиллов. Недолго гуляли, но весело. Думали еще отправиться в Мир или Клецк, но все уже так устали и замерзли, что решили перенести эту поездку.

Несмотря на то, что по одному и тому же маршруту Стас и его дружная компания ездят уже третий год, путешествие остается интересным и познавательным. Каждый раз велолюбителям удается открыть для себя новые места и достопримечательности, завести полезные знакомства.

— В несвижском кемпинге мы познакомились с ребятами из Витебска. Оказывается, они тоже приехали на велосипедах посмотреть на замок. Нам было что обсудить, — замечает Стас.

«Во время путешествия на велосипеде можно увидеть такое, чего не увидишь из окна машины»





Путешествия на велосипеде — уже давно не экзотика. Например, в Европе подобное средство передвижения стало чуть ли ни самым популярным. И не случайно, считает Стас Бабайцев:

— Велосипед упрощает жизнь. Во-первых, на его содержание уходит минимум затрат. Во-вторых, он позволяет путешествовать в любое время, независимо от финансовых возможностей. В конце концов, езда на велосипеде очень полезна! Маневренность этого двухколесного транспорта дает шанс объездить все вокруг, пробраться на любые тропинки и дорожки. Во время путешествия на велосипеде можно увидеть такое, чего не увидишь из окна машины, — уверяет собеседник.

В Слуцке, в отличие от Европы, такого рода путешествия пока не особо популярны. Но с каждым годом количество велолюбителей растет.

— Это модно. Я замечаю, как с наступлением тепла на улицах появляется больше велосипедов. Молодежи это интересно. Правда, почти нет организаторов, которые могли бы взяться за планирование путешествий. Поэтому если кто-то захочет присоединиться к нам, мы будем только рады! — признается Стас.

В ближайшем будущем велопутешественник планирует отправиться в Мир, Новогрудок, Гродно и Могилев. Есть интересные маршруты и в европейские страны — соседние Польшу, Литву и Латвию.

Советы начинающим велопутешественникам от Стаса Бабайцева:

Не обязательно покупать дорогой профессиональный велосипед, чтобы путешествовать. Подойдет любой, даже самый простой, главное, чтобы вам было на нем удобно. Так называемые горники хороши, когда вы строите маршрут по местности с холмистым рельефом. В любом другом случае можно обойтись и без них.

Берите в дорогу плеер и наушники. Даже если вы едете с компанией, не все будут придерживаться вашего темпа, к тому же вы будете лишь зря тратить энергию на разговоры во время поездки. А музыка не даст заскучать, да и под любимые песни вдвойне приятно наслаждаться природой.

Позаботьтесь о ночлеге заранее. Чтобы избежать неприятностей, лучше еще дома продумать, где вы остановитесь для отдыха. Я люблю комфорт, поэтому стараюсь снимать квартиру, комнату. Но есть варианты попроще и дешевле. Например, сейчас хорошо развит каучсерфинг — бесплатное размещение у местных жителей, достаточно только договориться на сайте. Или просто взять палатку и отыскать подходящий кемпинг.