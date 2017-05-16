17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 мая по 12 июня во всех отделениях Белорусской железной дороги пройдет традиционная акция "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Специалисты белорусской магистрали в начале лета проведут профилактические мероприятия по обеспечению общественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Повышенное внимание будет уделено предупреждению детского травматизма. Совместно с членами общественных формирований будут организованы рейды по контролю за передвижением детей, находящихся без присмотра родителей или взрослых, на объектах железнодорожного транспорта, вблизи путей, на вокзалах, станциях и в поездах", - рассказали в БЖД.

Работники БЖД проведут беседы с несовершеннолетними в учреждениях образования, детских оздоровительных лагерях, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Особое внимание они уделят тому, что несовершеннолетним нельзя находиться на железнодорожных путях в наушниках. Во время акции будет обеспечено периодическое оповещение пассажиров в поездах о соблюдении правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, распространение памяток по безопасному поведению.

В пресс-центре информировали, что в первом квартале 2017 года на железной дороге пострадало четверо несовершеннолетних, двое из которых погибли (в 2016 году несовершеннолетние не пострадали).

Для профилактики травмирования несовершеннолетних и недопущения транспортных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта в 2017 году работники Белорусской железной дороги примут участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах, который пройдет 2 июня.-0-