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Малашко о скорой в малых городах: развиваем службу экстренной доставки и реанимационную помощь

17.05.2017 17:13 — Новости Общества | БелТА  
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Малашко о скорой в малых городах: развиваем службу экстренной доставки и реанимационную помощь
Валерий Малашко. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко рассказал журналистам, как совершенствуется работа скорой медпомощи в малых населенных пунктах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается доступности скорой медицинской помощи, то сегодня каких-то больших проблем в этом нет. Не имеем, к счастью, и жалоб", - сказал Валерий Малашко. Отрегулированы многие вопросы, касающиеся вызова медработника, приобретения санитарного транспорта, укомплектования медицинских экипажей изделиями медназначения, лекарственными препаратами. Более того, развивается служба санитарной авиации, реанимационной помощи.

По словам министра, не во всех районных центрах есть современное высокотехнологическое медицинское оборудование, но в каждом населенном пункте "имеется возможность поступления в стационар пациента в критическом состоянии, которому в течение часа, если это инфаркт миокарда, необходимо провести тромболитическую терапию или какие-то другие мероприятия". Именно для этого развивается служба экстренной доставки, вызова реанимационных бригад областных учреждений в небольшие населенные пункты, чтобы тем самым оказывать помощь на селе с помощью таких же технологий, как в Минске или в областных центрах.

Валерий Малашко также отметил, что отдавать скорую помощь частникам не планируется. "Это тот вид помощи, который должен оставаться в руках государства в силу разных обстоятельств и причин", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Что касается доступности скорой медицинской помощи, то сегодня каких-то больших проблем в этом нет. Не имеем, к счастью, и жалоб", - сказал Валерий Малашко.

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