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Белорусы стали жить дольше на два года

17.05.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Ожидаемая продолжительность жизни белорусов с 2015 года выросла на два года, заявили в среду белорусские медики.

Белорусы стали жить дольше на два года
© Sputnik Виталий Аньков
Правительство "обязало" белорусов жить почти на год дольше

Как рассказал журналистам в среду глава Минздрава Валерий Малашко, уже в этом году белорусы будут жить более 74 лет.

"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", — сказал министр.

В поставленных перед министерством на год задачах говорилось о том, что средняя продолжительность жизни белорусов должна достичь 74,3 лет. Высказывался об этом и президент: по его словам, оптимальным было бы довести этот показатель до 75 лет.

На начало 2015 года ожидаемая продолжительность жизни белорусов равнялась 72,5 годам.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в этом году превысит 74 года, уверены в Минздраве.

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