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Белорусы стали жить дольше на два года
17.05.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Ожидаемая продолжительность жизни белорусов с 2015 года выросла на два года, заявили в среду белорусские медики.
© Sputnik Виталий Аньков
Как рассказал журналистам в среду глава Минздрава Валерий Малашко, уже в этом году белорусы будут жить более 74 лет.
"По результатам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни превысит 74 года. Тенденции первого квартала позволяют об этом заявлять", — сказал министр.
В поставленных перед министерством на год задачах говорилось о том, что средняя продолжительность жизни белорусов должна достичь 74,3 лет. Высказывался об этом и президент: по его словам, оптимальным было бы довести этот показатель до 75 лет.
На начало 2015 года ожидаемая продолжительность жизни белорусов равнялась 72,5 годам.
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Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в этом году превысит 74 года, уверены в Минздраве.
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