Минздрав о данных ВОЗ по алкоголю: Пускай цифры разные, главное, что мы стали пить меньше

Белорусская статистика по потреблению алкоголя не совпадает с цифрами Всемирной организации здравоохранения. Но главное, что и по их данным, и по нашим белорусы стали пить меньше. На это обратил внимание министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя последний доклад ВОЗ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно сведениям ВОЗ, Беларусь больше не самая пьющая страна в мире . Мы заняли второе место после Литвы. Наши соседи в 2016 году выпили в среднем 18,2 литра алкоголя, белорусы — 16,4 литра. На третьем месте Молдова (15,9), на четвертом — Россия (13,9), на пятом — Румыния (13,7).

По данным Белстата, которые министр здравоохранения показал TUT.BY, белорусы выпили в 2016 году 8,8 литров алкоголя на душу населения. В 2015 году — 9,3 литра. В нашей стране считают только официально проданный алкоголь на территории государства.

— Мы не будем вступать в споры, которые связаны с методикой подсчета. Главное, исследование четко зафиксировало, что в Беларуси идет снижение употребления алкоголя. Эти цифры коррелируют и с нашими данными, — подчеркнул министр.



Инфографика: РБК

Согласно данным Минздрава Беларуси, ежегодное потребление алкоголя на душу населения с 2011 года начало постепенно снижаться. Однако, по данным ВОЗ , потребление алкоголя в нашей стране, упавшее на несколько лет, снова растет. В 2011 году наши граждане выпили 17,31 литра алкоголя на душу населения. В последующие годы потребление алкоголя падало: 16,35 литра в 2012 году, 14,66 — в 2013-м, 13,94 — в 2014-м. Но уже в 2016-м ВОЗ снова фиксирует рост потребления по сравнению с 2014-м — 16,4 литра на душу населения.

По словам министра здравоохранения, нужно принимать все меры, чтобы уйти от этого «печального лидерства». Это и профилактика, и организация торговли алкоголем в определенных местах, и внесение изменений и дополнений в декрет, ограничивающий время его продажи в магазинах.

— Эта мера в Администрации президента на рассмотрении, — заметил Валерий Малашко.

Он напомнил, что в стране разработана специальная программа по предупреждению и преодолению пьянства до 2020 года.

Напомним, в 2014 году Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад, в котором назвала Беларусь лидером по потреблению алкоголя в мире. На каждого жителя нашей страны старше 15 лет, приходилось, по версии ВОЗ, по 17,5 литра алкоголя. Минздрав не согласился с этой статистикой, заявив, что в ней использованы данные за 208−2010 годы.

По данным ВОЗ, потребление человеком более 8 литров несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения.