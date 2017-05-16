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Минздрав о данных ВОЗ по алкоголю: Пускай цифры разные, главное, что мы стали пить меньше
17.05.2017 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская статистика по потреблению алкоголя не совпадает с цифрами Всемирной организации здравоохранения. Но главное, что и по их данным, и по нашим белорусы стали пить меньше. На это обратил внимание министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя последний доклад ВОЗ.
Согласно сведениям ВОЗ, Беларусь
По данным Белстата, которые министр здравоохранения показал TUT.BY, белорусы выпили в 2016 году 8,8 литров алкоголя на душу населения. В 2015 году — 9,3 литра. В нашей стране считают только официально проданный алкоголь на территории государства.
— Мы не будем вступать в споры, которые связаны с методикой подсчета. Главное, исследование четко зафиксировало, что в Беларуси идет снижение употребления алкоголя. Эти цифры коррелируют и с нашими данными, — подчеркнул министр.
Согласно данным Минздрава Беларуси, ежегодное потребление алкоголя на душу населения с 2011 года начало постепенно снижаться. Однако,
По словам министра здравоохранения, нужно принимать все меры, чтобы уйти от этого «печального лидерства». Это и профилактика, и организация торговли алкоголем в определенных местах, и внесение изменений и дополнений в декрет, ограничивающий время его продажи в магазинах.
— Эта мера в Администрации президента на рассмотрении, — заметил Валерий Малашко.
Он напомнил, что в стране разработана
Напомним, в 2014 году Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад, в котором
По данным ВОЗ, потребление человеком более 8 литров несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения.
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По данным Белстата, которые министр здравоохранения показал TUT.BY, мы выпили в 2016 году 8,8 литров алкоголя на душу населения. В 2015 году - 9,3 литра. В Беларуси считают...
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