17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся девятого класса столичной гимназии №6 Данила Елисеев стал абсолютным победителем конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы конкурса.

Гимназист представил и защитил проект "Сборка 3D-принтера своими руками" в секции технического конструирования. Проект стал первым в своей секции и был признан жюри лучшим. Еще одним абсолютным чемпионом назван учащийся из Ставропольского края (Россия) Андрей Палагута. Его проект "Изготовление модели ракетного крейсера проекта 58 "Варяг" занял первое место в секции технического моделирования.

Сегодня подведены итоги конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века", который прошел в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" (Минская область). В конкурсе приняли участие 8 команд из Беларуси и 15 из федеральных административных округов России. В них вошли юные победители и призеры областных и региональных конкурсов научно-технического творчества.

Около 300 юных исследователей, рационализаторов, изобретателей, астрономов, программистов 14-18 лет привезли на суд компетентного жюри и обсуждение ровесников свои научные разработки и проекты. Это модели-копии и действующие устройства разнообразной техники, радиоэлектронные, энергосберегающие приборы и устройства, автоматизированные системы и программные комплексы для поддержки деятельности человека, результаты научных исследований звездного неба и планет, проекты полетов межпланетных автоматических станций и новых транспортных космических систем, симуляторы, тренажеры и др.

Защита творческих проектов проходила в восьми секциях : "Техническое моделирование", "Техническое конструирование", "Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника", "Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии", "Мультимедийные технологии", "Программирование и вычислительная техника", "Астрономия и космонавтика", "Видеофильм".

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века" стал успешным проектом Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России. Проводится он один раз в два года.-0-