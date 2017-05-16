Продажу алкоголя в Гродненской области ограничат к последнему звонку и выпускным. Об этом сообщили в управлении образования облисполкома.

В Гродненской области традиционно на время школьных выпускных ограничивают реализацию спиртного. Уже опубликованы на Национальном правовом интернет-портале соответствующие решения Лидского, Мостовского, Сморгонского, Кореличского, Зельвенского райисполкомов.

В зависимости от времени проведения балов в районах — 9 или 10 июня — вводятся ограничения на реализацию водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.

«Ограничения вводятся во всех районах области и Гродно. Это делается для обеспечения безопасного проведения выпускных. Рай- и горисполкомы вправе принимать аналогичное решение в период других массовых мероприятий с участием школьников, поэтому ограничить продажу спиртного могут также и в день торжественных мероприятий по поводу окончания школьного учебного года», — пояснила начальник отдела общего среднего и дошкольного образования управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.

Проводить торжественные мероприятия 11-классникам рекомендуется в стенах учреждения образования, сладкие столы без спиртного можно накрыть в школьных столовых. При отсутствии актовых залов в сельских школах можно провести торжества в домах культуры, центрах творчества.

Встретить рассвет школьникам тоже разрешается, при этом должно быть соблюдено условие дежурства учителя, родителей и правоохранителей.

Линейки по поводу окончания школьного учебного года пройдут в Гродненской области 30 мая, выпускные вечера — 9 и 10 июня.