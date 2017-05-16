|
Милицейская "Ночь музеев": ретротехника, форма и полевая кухня
17.05.2017 18:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Презентацию уникального музейного экспоната проведет министерство внутренних дел в рамках международной акции "Ночь музеев", сообщили в МВД.
© Sputnik/ Марина Серебрякова
Ведомство в 7-й раз примет участие в международной акции, мероприятия пройдут на двух площадках — в музее МВД на Городском валу и в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
"В Музее МВД будут продемонстрирована форма сотрудников милиции прошлых лет, ретроавтомобили. А на фасад соседнего с музеем здания будет транслироваться видеофильм о том, как прошло празднование 100-летия белорусской милиции", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что все желающие бесплатно смогут ознакомиться с обновленной экспозицией музея МВД. Также в рамках мероприятий во время "Ночи музеев" пройдет презентация уникального музейного экспоната. В министерстве решили сохранить интригу и не рассказали о подробностях предстоящей презентации.
Во время "Ночи музеев" белорусская милиция
"С наступлением вечера экспозиция музея Великой Отечественной войны оживет. Танкисты, летчики, партизаны, подпольщики, военкорры, медсестры и другие персонажи военных лет заполнят залы", — сказали в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы мероприятия пообещали, что бесплатно пустят всех желающих на ночную экскурсию по залам музея МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии