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Прекращено расследование дела о смерти заключенного в тюрьме Жодино
17.05.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by
В связи с отсутствием состава преступления прекращено расследование дела по факту смерти Олега Богданова в тюрьме № 8 в Жодино. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование обстоятельств смерти осужденного.
Помимо следственных и процессуальных действий были проведены экспертные исследования, а также проверки соответствия условий содержания и оказания медицинской помощи Богданову в тюрьме.
«В результате, доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что могло повлечь смерть осужденного, не добыто», — рассказали в СК.
Таким образом, предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса.
Напомним, 29 января 2016 от сердечной недостаточности в жодинской тюрьме умер 36-летний Олег Богданов. Он отбывал 4 года за пьяную драку. У мужчины были проблемы со здоровьем: после установки искусственного клапана сердца ему дали 3 группу инвалидности.
Мужчина
Уголовное дело возбудили только через 8 месяцев, когда мать погибшего добилась личного приема у главы Следственного комитета Ивана Носкевича в октябре 2016 года.
Тем временем продолжается расследование по факту смерти другого заключенного этой же тюрьмы 39-летнего Игоря Барбашинского. Он умер в сентябре 2016-го в тюремной медчасти. В последние дни августа он жаловался на обмороки врачу следственного изолятора. В сентябре состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации Жодинской городской больницы. Там Барбашинский пробыл три дня, после чего вернулся в тюрьму, где он на следующий день умер.
Уголовное дело
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В действиях медиков тюрьмы не нашли признаков состава преступления.
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