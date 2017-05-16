ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прекращено расследование дела о смерти заключенного в тюрьме Жодино

17.05.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с отсутствием состава преступления прекращено расследование дела по факту смерти Олега Богданова в тюрьме № 8 в Жодино. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.


Марина Богданова с портретом сына. Фото с сайта spring96.org

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование обстоятельств смерти осужденного.

Помимо следственных и процессуальных действий были проведены экспертные исследования, а также проверки соответствия условий содержания и оказания медицинской помощи Богданову в тюрьме.

«В результате, доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что могло повлечь смерть осужденного, не добыто», — рассказали в СК.

Таким образом, предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса.

Напомним, 29 января 2016 от сердечной недостаточности в жодинской тюрьме умер 36-летний Олег Богданов. Он отбывал 4 года за пьяную драку. У мужчины были проблемы со здоровьем: после установки искусственного клапана сердца ему дали 3 группу инвалидности.

Мужчина не раз жаловался руководству тюрьмы, медикам, родным и даже судье на здоровье и свою беспомощность. Семья постоянно передавала ему лекарства. 28 января за нарушение правил внутреннего распорядка мужчину перевели в карцер, а утром он умер.

Уголовное дело возбудили только через 8 месяцев, когда мать погибшего добилась личного приема у главы Следственного комитета Ивана Носкевича в октябре 2016 года.

Тем временем продолжается расследование по факту смерти другого заключенного этой же тюрьмы 39-летнего Игоря Барбашинского. Он умер в сентябре 2016-го в тюремной медчасти. В последние дни августа он жаловался на обмороки врачу следственного изолятора. В сентябре состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации Жодинской городской больницы. Там Барбашинский пробыл три дня, после чего вернулся в тюрьму, где он на следующий день умер.

Уголовное дело возбудили в декабре 2016-го.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В действиях медиков тюрьмы не нашли признаков состава преступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милицейская "Ночь музеев": ретротехника, форма и полевая кухня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика