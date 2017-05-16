Прекращено расследование дела о смерти заключенного в тюрьме Жодино

В связи с отсутствием состава преступления прекращено расследование дела по факту смерти Олега Богданова в тюрьме № 8 в Жодино. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.



Марина Богданова с портретом сына. Фото с сайта spring96.org

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование обстоятельств смерти осужденного.

Помимо следственных и процессуальных действий были проведены экспертные исследования, а также проверки соответствия условий содержания и оказания медицинской помощи Богданову в тюрьме.

«В результате, доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что могло повлечь смерть осужденного, не добыто», — рассказали в СК.

Таким образом, предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса.

Напомним, 29 января 2016 от сердечной недостаточности в жодинской тюрьме умер 36-летний Олег Богданов. Он отбывал 4 года за пьяную драку. У мужчины были проблемы со здоровьем: после установки искусственного клапана сердца ему дали 3 группу инвалидности.

Мужчина не раз жаловался руководству тюрьмы, медикам, родным и даже судье на здоровье и свою беспомощность. Семья постоянно передавала ему лекарства. 28 января за нарушение правил внутреннего распорядка мужчину перевели в карцер, а утром он умер.

Уголовное дело возбудили только через 8 месяцев, когда мать погибшего добилась личного приема у главы Следственного комитета Ивана Носкевича в октябре 2016 года.

Тем временем продолжается расследование по факту смерти другого заключенного этой же тюрьмы 39-летнего Игоря Барбашинского. Он умер в сентябре 2016-го в тюремной медчасти. В последние дни августа он жаловался на обмороки врачу следственного изолятора. В сентябре состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации Жодинской городской больницы. Там Барбашинский пробыл три дня, после чего вернулся в тюрьму, где он на следующий день умер.

Уголовное дело возбудили в декабре 2016-го.