17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Здоровые люди" презентовали сегодня белорусским журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы в Беларуси развилась широкая сеть сайтов, которые так или иначе пытаются освещать вопросы здорового образа жизни. В основном эти проекты касаются непосредственно сферы медицины или медицинского туризма, они ориентированы на пациентов, которые нуждаются в медпомощи, или облегчают коммуникацию между медработниками.

"Здоровые люди" - портал, объединяющий все аспекты здоровой и счастливой жизни. Тут можно получить ответы на вопросы по здоровью. Информация исходит от высококвалифицированных специалистов, является доступной и достоверной. Ресурс ориентирован как на городских, так и сельских жителей. Информация будет полезна людям разного возраста.

Министр здравоохранения Валерий Малашко подчеркнул: "Ставится задача дойти до каждого. На мой взгляд, открытие этого портала увеличивает информированность пациента".

"Мы будем говорить обо всем: как строить отношения с партнерами, детьми, коллегами, начальством, - отметила руководитель проекта, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая. - Одна из важных позиций - как помочь человеку пережить горе. Мы возьмем этих людей под свою опеку, расскажем, куда обратиться, как справиться с горем, которое пришло в семью".

Предусмотрена специальная форма, благодаря которой можно будет оставить заявку на освещение определенной темы.

Проект реализован на базе специализированной газеты "Медицинский вестник" при поддержке руководства Министерства здравоохранения. Помимо русскоязычной версии у портала есть полноценная версия на белорусском языке. Имеются технологические возможности, чтобы могли пользоваться слабовидящие люди.-0-