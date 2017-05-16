В Беларуси курит 29,6% населения - STEPS

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси курит 29,6% населения. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), сообщила журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Мигаль, передает корреспондент БЕЛТА.

STEPS было разделено на три этапа: анкетирование, физические измерения и этап биохимических исследований. Результаты анкетирования свидетельствуют, что процент курящих по республике составляет 29,6%, при этом ежедневно курит 27,1% населения. Средний возраст начала курения - 17,4 (у девушек около - 20 лет, у юношей - 16,9 лет). Процент непьющих - больше 12%.

Процент тех, кто всегда или часто добавляет соль или соленый соус в пищу перед употреблением или досаливает в процессе еды, - более 31,7%. Всегда или часто употребляют обработанные продукты с высоким содержанием соли 35,6% населения. Процент людей с недостаточной физической активностью (меньше 150 минут в день) - 13%.

Во время второго этапа - физических измерений - удалось выяснить, что у населения есть проблемы с лишним весом и артериальным давлением. В частности, проблемы с артериальным давлением имеют больше 53% белорусов. Число людей с тремя и более факторами риска - более 40,5%.

Участниками STEPS стали белорусы в возрасте от 18 до 69 лет, проживающие во всех регионах республики. В процессе исследования использовалась стратифицированная случайная выборка, репрезентирующая взрослое население страны по полу, возрасту, месту проживания.

Результаты исследования будут учитываться при реализации мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Программой, в частности, предусмотрена разработка предложений по ограничению рекламы пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара и жира, ориентированной на детей. Планируется актуализировать и реализовать требования к организации питания отдельных категорий населения (детское население, лица, находящиеся в организациях здравоохранения, в учреждениях социального обслуживания, на оздоровлении) с учетом снижения содержания соли, сахара, увеличения количества свежих овощей и фруктов. Результаты исследования лягут в основу предусмотренных госпрограммой мероприятий.

Татьяна Мигаль также напомнила, что в 2016 году Минздрав подготовил новое постановление, касающееся порядка диспансеризации населения. Согласно документу, все пациенты первой группы здоровья (то есть абсолютно здоровые) должны проходить осмотр раз в два года, второй группы (входят в группу риска) - также раз в два года, третьей (имеют хронические заболевания) - раз в год.-0-