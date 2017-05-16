ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧП на "Гродно Азоте": упавший рабочий получил тяжелую травму головы

17.05.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Монтажник, упавший с высоты в одном из цехов предприятия "Гродно Азот", получил тяжелую травму головы, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.

ЧП на "Гродно Азоте": упавший рабочий получил тяжелую травму головы
© Фото: Следственный комитет Беларуси
СК проводит проверку по факту падения рабочего с 9-метровой высоты

Несчастный случай произошел днем 11 мая. 33-летний мужчина выполнял строительные работы на высоте порядка девяти метров в одном из цехов и в какой-то момент сорвался вниз.

Рабочий был госпитализирован, медики диагностировали у него тяжелые травмы головы. В настоящее время мужчина находится в учреждении здравоохранения.

Следователи начали проверку по факту травмирования монтажника: осмотрено место происшествия, опрашиваются коллеги и руководители пострадавшего. Кроме того, назначена судмедэкспертиза. Также проводятся и другие процессуальные действия.

"К материалам будут приобщены выводы специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда по результатам одновременно проводимой ими проверки", — проинформировал официальный представитель УСК Сергей Шершеневич.

По его словам, по факту проверки специалисты дадут правовую оценку случившемуся. Также следователи примут меры, чтобы устранить причины и условия несчастного случая. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Монтажник, упавший с высоты в одном из цехов предприятия "Гродно Азот", получил тяжелую травму головы, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Прекращено расследование дела о смерти заключенного в тюрьме Жодино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика