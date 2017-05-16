МИНСК, 17 мая — Sputnik. Монтажник, упавший с высоты в одном из цехов предприятия "Гродно Азот", получил тяжелую травму головы, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.

Несчастный случай произошел днем 11 мая. 33-летний мужчина выполнял строительные работы на высоте порядка девяти метров в одном из цехов и в какой-то момент сорвался вниз.

Рабочий был госпитализирован, медики диагностировали у него тяжелые травмы головы. В настоящее время мужчина находится в учреждении здравоохранения.

Следователи начали проверку по факту травмирования монтажника: осмотрено место происшествия, опрашиваются коллеги и руководители пострадавшего. Кроме того, назначена судмедэкспертиза. Также проводятся и другие процессуальные действия.

"К материалам будут приобщены выводы специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда по результатам одновременно проводимой ими проверки", — проинформировал официальный представитель УСК Сергей Шершеневич.

По его словам, по факту проверки специалисты дадут правовую оценку случившемуся. Также следователи примут меры, чтобы устранить причины и условия несчастного случая.