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ЧП на "Гродно Азоте": упавший рабочий получил тяжелую травму головы
17.05.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Монтажник, упавший с высоты в одном из цехов предприятия "Гродно Азот", получил тяжелую травму головы, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.
Несчастный случай произошел днем 11 мая. 33-летний мужчина выполнял строительные работы на высоте порядка девяти метров в одном из цехов и в какой-то момент сорвался вниз.
Рабочий был госпитализирован, медики диагностировали у него тяжелые травмы головы. В настоящее время мужчина находится в учреждении здравоохранения.
Следователи начали проверку по факту травмирования монтажника: осмотрено место происшествия, опрашиваются коллеги и руководители пострадавшего. Кроме того, назначена судмедэкспертиза. Также проводятся и другие процессуальные действия.
"К материалам будут приобщены выводы специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда по результатам одновременно проводимой ими проверки", — проинформировал официальный представитель УСК Сергей Шершеневич.
По его словам, по факту проверки специалисты дадут правовую оценку случившемуся. Также следователи примут меры, чтобы устранить причины и условия несчастного случая.
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Монтажник, упавший с высоты в одном из цехов предприятия "Гродно Азот", получил тяжелую травму головы, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской...
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