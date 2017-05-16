Орда: профсоюзам нужно консолидировать усилия с учетом современного рынка труда

Михаил Орда. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзам всего мира необходимо консолидировать усилия для решения задач, которые ставит современный рынок труда. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на встрече с участниками II Международной конференции "Банковские, финансовые, страховые профсоюзы и будущее мира труда", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Михаил Орда отметил, что процессы роботизации и информатизации во всех сферах приводят к тому, что высвобождается большое количество работников. Такая проблема актуальна сегодня и для банков, ведь часть процессов, которые раньше требовали присутствия человека, сейчас выполняются различными высокотехнологичными программами. Кроме того, во всем мире развиваются новые формы занятости. Удаленная работа приобретает все большее распространение. "Однако человек по-прежнему нуждается в защите профсоюзов. Именно поэтому нам всем необходимо консолидировать усилия, вырабатывать новые подходы для того, чтобы решать те задачи, которые ставит перед нами современный рынок труда", - сказал председатель ФПБ.

Международная конференция "Банковские, финансовые, страховые профсоюзы и будущее мира труда" проходит в Минске 16-17 мая. Участие в ней принимают представители банковских профсоюзов и объединений нанимателей из Армении, Беларуси, Египта, Италии, Ливана, Малайзии, Молдовы, России, Румынии и др. В центре дискуссии - национальные и международные вызовы будущего сферы труда в банковской, финансовой и страховых отраслях.-0-