Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух сотрудников ОМОН, которые получили тяжелые ранения во время задержания рецидивиста в Мозыре. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



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Ночью 30 апреля в Мозыре сотрудники милиции проводили задержание 30-летнего мужчины. Он оказал сопротивление: ранил ножом двух ОМОНовцев в жизненно важные органы, а также задел третьего сотрудника.

Спустя более двух недель, «во избежание кривотолков» в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД рассказали подробности этого дела.

Операцию проводили при поддержке ОМОН, потому что боялись захвата заложников

По уточненным данным, операция проходила рано утром. Мужчину выманили из дома под предлогом разобраться в ДТП с участием его машины. «Осознав, что происходит на самом деле», он пытался сбежать и серьезно ранил сотрудников ОМОН. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

«По факту покушения на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности Гомельским областным управлением Следственного комитета Беларуси 2 мая возбуждено уголовное дело по п. 1 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 25 лет, пожизненного заключения или смертной казни», — отмечают в МВД.

По информации ведомства, мужчина совершал мошенничества и кражи, вымогал деньги у бизнесменов, воров и наркоторговцев. Хотя многие пострадавшие из опасений за свою жизнь отказывались давать против него показания, все же удалось найти основания для задержания злоумышленника.

— Ускорило принятие решения об операции поступившая оперативная информация: после совершения очередной кражи мужчина намеревается сбыть похищенное имущество и уехать из Мозыря в неизвестном направлении, — сообщили в пресс-службе.

Операция проходила при силовой поддержке ОМОН, чтобы не допустить среди прочего захвата в заложники посторонних людей или домочадцев задерживаемого.

«Злоумышленник мог быть вооружен огнестрельным оружием», — объясняют правоохранители.

МВД: грабил банки в Европе и хотел стать «смотрящим» в Мозыре

По данным милиции, у задержанного «богатое криминальное прошлое». В 2014 году его осудили на 6 лет лишения свободы за грабеж и разбой. А после выхода на свободу он «промышлял мошенничеством и вымогательством».

«Жертвами становились как простые граждане и частные предприниматели, так и лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Расчет делался на то, что люди, сами замешанные в преступлениях, обращаться за помощью в милицию не будут», — говорят в МВД.

Предполагается, что мужчина вымогал деньги, и часто силой — тем более, долгое время занимался борьбой.

По информации МВД, один из белорусских «воров в законе» даже наделил фигуранта статусом «положенца», что давало право решать споры среди земляков-представителей криминалитета. Более того, по информации правоохранителей, задержанный рассчитывал стать «смотрящим» за Мозырем.

Он также периодически выезжал в страны Евросоюза, где «в составе международной организованной преступной группы грабил банки, обворовывал магазины и занимался нелегальным автобизнесом». Несколько раз задерживался полицией Германии и отбывал там наказания (в том числе за использование поддельных документов). Все это закончилось депортацией на родину.

МВД также упомянуло о подруге подозреваемого, которая была в доме в момент задержания и в комментариях СМИ «критиковала методы работы милиции». Как сообщили правоохранители, у женщины тоже были проблемы с законом — за попытку получить кредит по поддельным документам на нее завели уголовное дело, но позже прекратили по амнистии.