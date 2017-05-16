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Минчан зовут на бесплатную пробежку с замглавы Администрации президента Максимом Рыженковым

17.05.2017 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг, 18 мая, в парке Победы пройдет забег с участием первого замглавы Администрации президента, а также других известных личностей. Присоединиться к нему сможет любой желающий, рассказали в компании velcom, которая организует это мероприятие.


Максим Рыженков на Минском полумарафоне. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пробежка пройдет 18 мая с 20 до 21 часа в парке Победы на закольцованном в форме сердца маршруте. Сбор — на входе в парк со стороны проспекта Победителей.

Участие в забеге примут первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, гимнастка Марина Гончарова и «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. Присоединятся также топ-менеджеры футбольных клубов БАТЭ, «Динамо-Минск», «Крумкачы» и баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск». Вместе с ними пробежать дистанцию сможет любой желающий.

Забег станет в том числе анонсом благотворительной акции «Забег тысячи сердец», которая пройдет 27 и 28 мая. Все километры, которые тогда пробегут участники, будут переведены в деньги из расчета 2 рубля за 1 километр. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше — по 4 рубля с километра. Для этого надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью фитнес-приложения. Результаты забега следует выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом.

Полученные деньги направят на нужды отделения детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии в Минске. На эти средства планируют купить оборудование для ранней диагностики пороков сердца у детей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
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