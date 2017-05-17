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MILEX‑2017 ждёт гостей
17.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
С 20 по 22 мая в г. Минске на площадке аэродромного комплекса аэропорта «Минск‑1» и многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» пройдет 8‑я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX‑2017.
Организаторами выставки традиционно выступают Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь и Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков 20 мая примет участие в официальной церемонии открытия выставки.
В ходе проведения выставки запланирован ряд встреч руководства Министерства обороны Республики Беларусь с главами иностранных делегаций.
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С 20 по 22 мая в г. Минске на площадке аэродромного комплекса аэропорта «Минск‑1» и многофункционального...
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