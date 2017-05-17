«Мы работаем над внесением изменений в восемь законов, касающихся обороны страны»

В Минске состоялось выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности. На базе военного комиссариата Октябрьского района столицы и 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады парламентарии обсудили вопросы, связанные с организацией системы воинского учета, организацией и планированием боевой подготовки.









Мероприятие проводилось в рамках подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обороны». В заседании также приняли участие член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Шкиренко, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович, военный комиссар города Минска полковник Юрий Пилищик, должностные лица военного ведомства.



— Сегодня мы работаем над внесением изменений сразу в восемь законов, касающихся обороны страны, — подчеркнул член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Игорь Мартынов. — Среди основных — такие нормы, как правовое закрепление порядка прохождения военной службы по мобилизации, совершенствование системы военного планирования, уточнение задач Вооруженным Силам с учетом характера современных военных конфликтов и многие другие. Изменения коснутся и порядка предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу. Планируется, что ее также получат граждане, рекомендованные для обучения на первой ступени высшего образования в год получения высшего образования второй ступени. Законопроект предусматривает и другие нормы, обеспечивающие приведение законодательства в соответствие с положениями новой Военной доктрины. Хочу особо подчеркнуть, что работа над внесением изменений в законы ведется в тесном взаимодействии с заинтересованными должностными лицами, в том числе с представителями Министерства обороны.



В военном комиссариате Октябрьского района парламентарии смогли изучить организацию системы воинского учета, особенности работы военных комиссариатов. А в 120 омбр и на полигоне бригады — ознакомиться с историей прославленного соединения, организацией и планированием мероприятий боевой подготовки, учебно-материальной базой, современными образцами формы одежды, экипировки и стрелкового оружия.



— Такие мероприятия просто необходимы, — отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Валентин Михневич. — Мы смогли ознакомиться с организацией учебного процесса в воинских частях, ведением мобилизационной работы. Это хорошее подспорье для того, чтобы донести до населения, в каком направлении идет развитие Вооруженных Сил нашей страны в условиях современной военно-политической обстановки. И, конечно же, для того, чтобы убедиться, насколько нормы рассматриваемого нами законопроекта соответствуют процессам, происходящим в армии.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора