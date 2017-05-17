ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы работаем над внесением изменений в восемь законов, касающихся обороны страны»

17.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В Минске состоялось выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности. На базе военного комиссариата Октябрьского района столицы и 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады парламентарии обсудили вопросы, связанные с организацией системы воинского учета, организацией и планированием боевой подготовки.




Мероприятие проводилось в рамках подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обороны». В заседании также приняли участие член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Шкиренко, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович, военный комиссар города Минска полковник Юрий Пилищик, должностные лица военного ведомства.

— Сегодня мы работаем над внесением изменений сразу в восемь законов, касающихся обороны страны, — подчеркнул член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Игорь Мартынов. — Среди основных — такие нормы, как правовое закрепление порядка прохождения военной службы по мобилизации, совершенствование системы военного планирования, уточнение задач Вооруженным Силам с учетом характера современных военных конфликтов и многие другие. Изменения коснутся и порядка предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу. Планируется, что ее также получат граждане, рекомендованные для обучения на первой ступени высшего образования в год получения высшего образования второй ступени. Законопроект предусматривает и другие нормы, обеспечивающие приведение законодательства в соответствие с положениями новой Военной доктрины. Хочу особо подчеркнуть, что работа над внесением изменений в законы ведется в тесном взаимодействии с заинтересованными должностными лицами, в том числе с представителями Министерства обороны.

В военном комиссариате Октябрьского района парламентарии смогли изучить организацию системы воинского учета, особенности работы военных комиссариатов. А в 120 омбр и на полигоне бригады — ознакомиться с историей прославленного соединения, организацией и планированием мероприятий боевой подготовки, учебно-материальной базой, современными образцами формы одежды, экипировки и стрелкового оружия.

— Такие мероприятия просто необходимы, — отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Валентин Михневич. — Мы смогли ознакомиться с организацией учебного процесса в воинских частях, ведением мобилизационной работы. Это хорошее подспорье для того, чтобы донести до населения, в каком направлении идет развитие Вооруженных Сил нашей страны в условиях современной военно-политической обстановки. И, конечно же, для того, чтобы убедиться, насколько нормы рассматриваемого нами законопроекта соответствуют процессам, происходящим в армии.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске состоялось выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Артиллерийская закалка на долгие годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика