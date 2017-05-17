Артиллерийская закалка на долгие годы

Совсем скоро для этих парней армейские будни отсчитают последние дни. Повзрослевшие и возмужавшие, отслужившие свое воины вернутся домой к родным и близким. Старшие наводчики из 111‑й гвардейской артиллерийской бригады поделились, чем им запомнится время, проведенное в воинском коллективе.



Гвардии младший сержант Николай Кондаревич:

— Родом я из Березы. После школы окончил местный государственный профессиональный лицей строителей, по специальности газоэлектросварщик. До призыва на срочную военную службу работал в ООО «Теплоприбор».

В армию шел с желанием, ощущался какой-то здоровый интерес. Я хотел узнать, как устроен армейский коллектив, какая техника состоит на вооружении.

Первое время, безусловно, было непросто — особенно привыкать к дисциплине. Все согласно распорядку дня!.. Но когда втягиваешься в этот режим ратного труда, трудностей уже не испытываешь. В ходе же боевой подготовки время вообще летит незаметно.

Вскоре меня отправили в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр. Там я отучился на топогеодезиста и впервые стрелял из 122‑мм гаубицы Д‑30. Впечатления — просто невероятные! Мощь и сила, которой ты можешь управлять.

Спустя полгода вернулся в родную бригаду. Тут уже опробовал на практике другое грозное оружие — 152‑мм гаубицу «Мста-Б». Эти чувства словами тоже не передать!..

Вообще скажу так: полевые выходы и боевая стрельба — то, что нужно солдату, любому парню. А когда увлекает, к этому относишься совсем по-другому. Более серьезно. Появляется интерес, желание сделать все на совесть.

Честно признаюсь: за полтора года службы я изменился в лучшую сторону. Стал более ответственным, научился ценить время. Более внимательно стал относиться к своему внешнему виду. Отдельно хочу поблагодарить всех командиров, которые нас учили, воспитывали и наставляли.

Гвардии сержант Вадим Геттоев:

— И вырос, и живу в Бресте. Так получилось, что и служить довелось тоже здесь. После школы я поступил в Брестский государственный политехнический колледж, получил специальность техника-механика. После окончания учебы получил повестку.



Первые впечатления от армии были волнительными и непривычными. Все новое! Люди, обстановка… Но чем быстрее привыкаешь к армейским будням, тем проще впоследствии постигать военную науку. Что непонятно — спроси: старшие начальники и командиры всегда подскажут и помогут.

Спустя время начался новый этап моей службы: меня направили в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр. После армейской «учебки» — сразу на 230‑й общевойсковой полигон, где была организована боевая стрельба из гаубиц «Мста-Б».

Через какое-то время меня назначили старшим наводчиком. Вспоминаю свою первую стрельбу — был тогда и мандраж, и неуверенность. Но все это проходит со временем — благодаря опыту и приобретенным навыкам.

За время службы в артиллерийской бригаде больше всего запомнились, конечно, полигоны.

Армия приучает разбираться в людях. Как ни банально звучит — это поистине школа жизни, проверка каждого человека на прочность, закалка. Да, тут от тебя требуют и с тебя спрашивают. Но без этого никогда не постигнуть военную науку и не стать настоящим солдатом.

Буду всегда гордиться тем, что служил в этой бригаде, обещаю с честью носить звание гвардейца-артиллериста!

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора