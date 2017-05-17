Победа, которая пахнет порохом

На полигоне Осиповичский прошло состязание на звание лучшей артиллерийской батареи ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил.

На огневые рубежи вышли лучшие военнослужащие 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и 310‑й гвардейской группы артиллерии 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.



К слову, соискатели почетного звания должны были продемонстрировать умения и навыки не только в стрельбе из гаубичной самоходной артиллерийской установки 2С1«Гвоздика». Состязание для батарей начиналось, по сути, в пунктах постоянной дислокации. Артиллеристы прибыли на полигон Осиповичский, совершив передвижение комбинированным способом в сложной тактической обстановке, и заняли районы выполнения огневых задач. Результаты выполнения этих элементов также шли в зачет соревнований.

На полигоне же в ходе трех дней проверялся весь комплекс многообразных задач, возложенных на «бога войны». Так, на первом этапе каждый военнослужащий — от командира батареи до механика-водителя — выполнял нормативы по специальной подготовке, а также демонстрировал уровень индивидуального мастерства по своей специальности — при подготовке данных для стрельбы, решении геодезических задач, в знании материальной части, вождении боевых машин.



Результаты первого соревновательного дня позволили определить лучших военнослужащих по каждой специальности.

А на втором, наиболее сложном и зрелищном этапе каждой батарее в полном составе предстояло пройти специально оборудованную на полигоне трассу.

Двадцать километров по пересеченной (лесистой, болотистой и песчаной) местности, четыре огневых рубежа, стрельба с закрытых огневых позиций и прямой наводкой… Словом, участков, где можно как сэкономить драгоценные секунды, так и растерять преимущество перед соперником, было предостаточно.



— Состязания на лучшую артиллерийскую батарею проводятся уже во второй раз. И можно смело говорить о том, что мы достигаем тех целей, которые ставили при организации этих соревнований, — подчеркнул главный судья состязания начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий. — Мы получаем возможность оценить уровень подготовки личного состава (причем представителей всех специальностей), слаженность подразделений и готовность батарей к выполнению задач по предназначению. По итогам прошлогоднего состязания в артгруппах была скорректирована подготовка подразделений. И результат, как говорится, налицо — военнослужащие на всех этапах действуют более уверенно. При этом многие из них значительно перекрывают выполняемые нормативы.

Подтверждения слов полковника Сергея Русецкого не пришлось долго ждать. Очередная батарея заняла подготовленную огневую позицию менее чем за две минуты. Что соответствует твердой пятерке с плюсом!

— Польза от подобных состязаний очевидна, — уверен начальник артиллерии 19 омбр гвардии полковник Дмитрий Брусенский. — Приятно видеть, как уверенно действуют подчиненные, выполняя каждый элемент боевой работы только на хорошо и отлично. В этом году борьба стала еще напряженнее, результаты заездов очень плотные. Полезно и обменяться опытом с коллегами из других воинских частей, «подсмотреть», как выполняют ту или иную задачу товарищи по оружию, какими алгоритмами пользуются командиры. Все это, несомненно, пригодится нашим военнослужащим в боевой подготовке.



…Очередная батарея замерла на рубеже старта. На дистанцию готовились отправиться военнослужащие 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Короткий инструктаж — и расчеты помчались к боевым машинам. Военнослужащие действовали спокойно, без лишней суеты или волнения. И это несмотря на то, что ближайшие минуты, по сути, подводили итог боевой подготовки подразделения за полугодие.

— А зачем нам волноваться? Мы в своих силах уверены, — отметил в беседе командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 2С1 старший лейтенант Павел Журавлёв. — В этом полугодии боевая подготовка подразделения, как и всей нашей группы артиллерии, была очень насыщенной. По большому счету, «в полях» мы живем с зимы: плановый полевой выход на полигон Гожский, участие в тактических учениях мотострелков и танкистов нашей бригады, много других ответственных мероприятий… Все задачи, а они были самые разнообразные, мы выполняли с высокими результатами. Слаженность батареи, мастерство военнослужащих росло буквально с каждым занятием. И теперь я могу смело говорить, что мы подходим к этому состязанию во всеоружии. Приехали только за победой!

Вскоре гродненские артиллеристы подтвердили намерения делом. Лихо промчавшись по бездорожью, расчеты под аккомпанемент оглушительных залпов уверенно поразили цели с закрытых огневых позиций, продырявили мишени для стрельбы прямой наводкой — и финишировали с лучшим временем дня!

В этом учебном году звание лучшей артиллерийской батареи будет гордо носить подразделение 350‑й группы артиллерии.

— Посчастливилось участвовать в таких состязаниях уже во второй раз, и это большая честь для меня, — признался один из победителей — младший сержант Сергей Езерницкий. — Ведь здесь собрались лучшие представители нашей армейской профессии, и каждый стремился сполна показать все то, на что способен. Соревновательный дух здорово помогает сплотить коллектив, все работают на максимуме возможностей. Артиллерия — коллективный род войск, здесь у каждого своя роль. Стоит одному звену выпасть — и результата не будет… К этой победе мы шли на протяжении полугодия, успешно отрабатывая все поставленные учебно-боевые задачи. Благодаря интенсивной учебе сегодня готовы работать на любой местности, в любой обстановке и по любым целям.



…Второе место в состязании на звание лучшей артиллерийской батареи заняли прошлогодние победители — военнослужащие 310‑й гвардейской группы артиллерии 120 омбр. А замкнули тройку призеров представители 191‑й группы артиллерии 19 омбр.

Ну а главный итог отчетных соревнований состоит в том, что проигравших здесь нет и быть не может. Ведь каждый без исключения участник пополнил багаж опыта, увидел, над чем предстоит работать, чтобы стать настоящим мастером ратного дела. А это звание ценится не меньше!

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора