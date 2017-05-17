«Воин Содружества»: творчество плюс интеллект

В рамках проведения второго этапа отборочного тура конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» вчера в клубе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел литературно-художественный и танцевальный творческий конкурс «Кавалер/Сударыня» и конкурс на знание военной истории «Эрудит».

Среди целей конкурса «Кавалер/Сударыня» — воспитание у военнослужащих национального самосознания, приобщение их к национальной и общечеловеческой культуре, развитие интеллектуальных, моральных, культурных и творческих возможностей, а также поддержание в вооруженных силах стран Содружества высокого боевого духа.



Участники соревнований ответственно подошли к подготовке к творческому конкурсу — и это несмотря на то что для многих из них прыгнуть с парашютом или выполнить контрольное упражнение стрельб легче, нежели выйти на сцену перед большой аудиторией.

Было заметно, что военнослужащие очень старались — их выступления получились искренними и яркими.

Конкурсанты готовили номера в одной из номинаций на выбор: проза (повести, рассказы), поэзия (стихотворения, поэмы), игра на музыкальном инструменте, исполнение хореографического номера, вокального произведения. Выступали участники под собственный аккомпанемент, а также в сопровождении фонограммы «минус один».

Следует отметить также, что военнослужащие по условиям конкурса выбирали произведения героико-патриотической тематики, о любви к Родине, службе в Вооруженных Силах, дружбе, войсковом товариществе. Традиционно жюри конкурса особенно приветствовало выступления с национальным колоритом, номера, сопровождающиеся слайд-шоу и видеоматериалами.

При выставлении оценок участникам конкурса «Кавалер/Сударыня» учитывались вокальные данные исполнителей, их артистичность и сценическая культура, художественный вкус в подборе костюма и реквизита, своеобразие и оригинальность репертуара, а также отражение героико-патриотической тематики в предложенных на суд зрителя произведениях.

Со сцены прозвучали известные стихотворения («Чулочки», «Если бы камни могли говорить…», «Нас двадцать миллионов…», «Баллада о матери») и песни («Через две зимы», «Даль-чужбинушка», «Обелиск», «В руках автомат»).

…Член жюри — начальник 3‑го отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Василий Пелихатый — объявил результаты творческого конкурса.

Среди военнослужащих-мужчин призовые места распределились следующим образом: 1‑е место — старшина контрактной службы Артём Пушнёв (ССО); 2‑е — старший сержант контрактной службы Сергей Чернов (ССО); 3‑е — рядовой контрактной службы Виталий Михайлов (Спортивный комитет Вооруженных Сил).

Среди военнослужащих-женщин лучше всех проявила себя ефрейтор контрактной службы Янина Малаш (ВВС и войска ПВО). Второе место заняла ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская (ССО), третьей стала ефрейтор контрактной службы Дарья Якшук (главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил).

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Конкурс «Эрудит» традиционно проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности военнослужащих. Его организаторы оценивают уровень знаний о наиболее важных событиях Великой Отечественной войны, истории государств — участников СНГ, а также формирование высоких нравственных качеств военнослужащих, чувства гордости за общее историческое прошлое народов дружественных государств.



По условиям этого конкурса его участникам предстояло ответить на 20 различных по сложности вопросов.

По итогам данного этапа состязаний были определены настоящие знатоки военной истории, ратной славы, воинской доблести и традиций защитников Отечества. Лучше остальных с вопросами тестирования справились рядовой контрактной службы Владислав Колуханов (Спортивный комитет Вооруженных Сил) и ефрейтор контрактной службы Дарья Якшук (главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил).

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской