Прощай, родная «учебка»!

В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов прошел вечер-чествование воинов, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. Виновниками торжества на этот раз стали более 280 увольняемых в запас солдат и сержантов постоянного состава. Они служили в разных подразделениях, на различных должностях, но к финишу своей срочной службы шли одной ратной дорогой.

Пожалуй, это событие по праву стало самым трогательным не только для самих воинов, прошедших армейские университеты, но и для командиров подразделений, которые передавали им военные знания и профессиональный опыт.



Начальник 72 ОУЦ гвардии полковник Константин Чернецкий пожелал увольняемым в запас быстрее найти себя в дальнейшей гражданской жизни, не растерять те идеалы и моральные ценности, которые они приобрели в армейском строю, обрести полноценную семью, быть достойными гражданами нашей страны.

В ответном слове водитель автомобильного отделения 495‑го отдельного батальона материального обеспечения ефрейтор Роман Шкапцов от всей души выразил благодарность офицерам и прапорщикам учебного центра за отцовскую заботу и внимание, профессиональные и житейские уроки.

Кульминацией торжества стало оглашение приказа начальника 72 ОУЦ о поощрении наиболее отличившихся воинов, выслуживших установленные сроки военной службы. За проявленную разумную инициативу, усердие и отличие по службе более двадцати солдатам и сержантам объявлена благодарность. Столько же военнослужащих были награждены почетными грамотами.

Многих младших командиров и специалистов наградили личной фотографией, снятой при развернутом Боевом Знамени воинской части. В их числе — гвардейцы сержанты Владимир Иванов, Сергей Асташков, Антон Таболич, Сергей Рухля, Ян Гулей, Евгений Гринцевич, Николай Бондарев, ефрейтор Юрий Додь, рядовой Сергей Беланов.

Вечер-чествование увольняемых в запас завершился праздничным концертом.

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С каким же настроением покидают армейскую «учебку» воины, увольняемые в запас?

Гвардии сержант Сергей Атрашков:

— Через два дня уезжаю домой. В городе Быхове Могилевской области меня с нетерпением ждут жена Таисия и родители. Казалось бы, этому можно только радоваться, но на душе тоскливо… Ведь 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр стал для меня родным. Жаль расставаться с сослуживцами, с которыми подружился, я всегда ощущал их поддержку и взаимопонимание.

Здесь я возмужал, стал крепче не только физически, но и духовно. Горжусь, что прошел армейскую школу, помог многим подчиненным овладеть воинской специальностью. А еще я получил хорошие навыки работы с людьми, что несомненно, пригодится в дальнейшей гражданской жизни.

Гвардии ефрейтор Александр Никитюк:

— Ухожу в запас с чувством выполненного долга. Армии говорю спасибо за мужскую дружбу, за доскональное освоение автомобильной техники, с которой не собираюсь расставаться и «на гражданке». Еще я благодарен своим командирам: они с первых дней были рядом и на совесть учили азам военной науки.

Гвардии сержант Игорь Ходарёнок:

— Не хочется передавать свою боевую машину пехоты в чужие руки: изучил ее как свои пять пальцев… Да и к воинскому коллективу прикипел всей душой. Быть механиком-водителем — это мое призвание. Решил связать свою судьбу с армией, продолжу повышать свой профессиональный уровень в качестве военнослужащего контрактной службы.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора