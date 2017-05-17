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Армия сделала нас крепче

17.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно у мемориального комплекса «Курган Славы» прошла торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих срочной военной службы 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…Огромная мемориальная стела словно старалась «уколоть» безоблачное небо. С неким душевным трепетом, молчаливо и задумчиво смотрело на нее несколько сотен гвардейцев. Один из них, поправив на груди знак «Гвардия», с улыбкой, «приправленной» нотками грусти, взглянул на своих верных товарищей, стоявших рядом в строю… Совсем скоро все они «разлетятся» по домам — и каждый из этих парней не раз вспомнит о своих первых днях в армии, первых стрельбах, пыльных дорогах полигонов…

Неловкую минуту тишины нарушили звуки оркестра. Сложно даже представить, сколько раз «Курган Славы» слышал эти волнующие душу мелодии.

Затаив дыхание, замерли солдаты. Под бой барабанов прошагала знаменная группа.

Торжественный митинг открыл командир 120 омбр гвардии полковник Сергей Савсюк.

— Наступил тот день, когда вы покидаете армейский строй и вступаете, полные решимости, уверенности, в очередной важный этап своей жизни, — обратился к подчиненным комбриг. — Огромное спасибо за вашу добросовестную службу. Уверен, что за эти полтора года каждый из вас что-то приобрел в этой школе жизни: кто-то нашел новых друзей, а кто-то и того больше — нашел и обрел себя. Желаю вам успехов и достижения всех поставленных целей!


Гвардии сержант Сергей Вышадко

 
 
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Недавно у мемориального комплекса «Курган Славы» прошла торжественная церемония увольнения в запас...

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