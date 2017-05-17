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День призывника — память на всю жизнь

17.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Гомеле день призывника всегда организуют и проводят по-особому душевно. В этом году он прошел в 1868‑й артиллерийской базе вооружения.

— Такие мероприятия помогают повысить престиж Вооруженных Сил среди молодежи, а нам позволяют целенаправленно пообщаться с гражданами призывного возраста и их родителями. Сегодня мы собрали свыше двухсот школьников! Важно, чтобы они побольше узнали о наших героях, военной истории региона, о современной белорусской армии, — рассказал начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гомельской области полковник Геннадий Гончаров.

…Начался день призывника с торжественного построения. С напутственными словами и искренними пожеланиями выступили почетные гости. А завершили официальную часть артисты детского ансамбля, они подарили зрителям массу положительных эмоций. После этого свое ратное мастерство показали военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил.

Вскоре призывники и гости разделились на группы. И в сопровождении офицеров совершили небольшую экскурсию по территории воинской части.

Первым объектом их внимания стал музей военной техники и вооружения под открытым небом. Детворе на радость было дозволено взобраться на боевые машины. Затем все отправились к площадкам хранения военной техники и вооружения.

Следующая точка — экспозиция современного оружия…

Проведя полдня в воинской части, посетители проголодались — но и этот вопрос организаторы заранее продумали. Около солдатской столовой работала полевая кухня, из нее доносился ароматный запах гречневой каши… Несмотря на то что в воинской части имеется вполне приличный буфет с чаем, кофе и выпечкой, гости охотно выстроились в очередь за истинно армейской едой.

Ну а последним этапом экскурсии стало посещение казармы. Там гости узнали все нюансы организации солдатского быта.

Среди призывников был и Никита Быков. Он приехал из города Калинковичи. Никита будет проходить срочную военную службу в 86‑й бригаде связи.

— Я и раньше интересовался армией: читал статьи в Интернете, расспрашивал друзей. Мнение у всех разное… Приехав сюда, увидел все своими глазами. К тому же отучился в ­ДОСААФ, получил водительские права категории В, С. А Андрей Гордеенко приехал в артиллерийскую базу вооружения из Речицы. Он окончил Гомельский государственный университет имени П. О. Сухого, поработал инженером-механиком. Служить Андрей будет в 30‑й отдельной железнодорожной бригаде. Ему слово:

— Такие мероприятия нужны. За полдня я узнал много нового и интересного. Есть желание служить, потому что вижу: в армии хорошие люди, профессионалы. Спасибо всем, кто организовал для нас этот познавательный праздник.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле день призывника всегда организуют и проводят по-особому душевно. В этом году он прошел в 1868‑й...

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