«Слабым здесь не место»

…В течение нескольких дней воспитанники Минского суворовского военного училища c большим желанием и упорством получали практический опыт, совершенствуя свои навыки в ходе проведения занятий по предметам боевой подготовки на базе войсковой части 89417.

— Лёха! Гони!

— Давай!

— Быстрей!.. — кричали мальчишки, поддерживая своего товарища суворовца Алексея Безручко во время преодоления психологической полосы.



Сам Лёха очень даже лихо гнал, преодолевая одно препятствие за другим.

Мальчишки учились двигаться по азимутам, стреляли из автомата АКС‑74, снайперской винтовки СВД и пистолета Макарова. Они преодолевали психологическую полосу препятствий, прошли полноценное занятие на воздушно-десантном комплексе… Кроме того, кадеты ознакомились с условиями проживания воинов и организацией быта личного состава.

В этой элитной воинской части ССО действительно было что посмотреть. За последние несколько лет там проведено масштабное благоустройство территории, капитально отремонтированы все здания. Казармы имеют современный вид. В учебном корпусе оборудованы компьютерный, лингафонный классы, классы общевойсковой подготовки, военной топографии… На вооружении этой воинской части состоят новые отечественные автомобили МАЗ, автомобили «Богатырь», воздушно-десантная техника, водолазное снаряжение, беспилотные авиационные комплексы, различные образцы стрелкового вооружения. Словом, для боевой учебы и жизни военнослужащих созданы наилучшие условия.

В нынешнем году это не первое знакомство суворовцев с силами специальных операций. Так, в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в МСВУ проводился день профессиональной ориентации — военнослужащие ССО гостили у суворовцев. Тогда мальчишкам рассказали о службе в этом элитном роде войск, показали современные образцы вооружения и техники, продемонстрировали приемы рукопашного боя — и, конечно же, сориентировали молодежь на то, что их ждет в будущем, если они решат связать свою жизнь со службой в ССО.



— Свою главную задачу мы видим в том, чтобы дать первоначальные навыки и ознакомить наших воспитанников с боевой подготовкой в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил. В общем, увидеть все реалии армейской жизни изнутри, — пояснил начальник Минского СВУ полковник Александр Науменко. — В последующем после таких занятий наши воспитанники осознанно определяются с дальнейшим выбором армейской специальности и будущим вузом.

В яблочко

В тот день далеко не самая весенняя погода не помешала будущей армейской элите упражняться в стрельбе.



Сама же стрельба началась с доведения требований мер безопасности и тщательной подготовки суворовцев на учебных местах. Мальчишки подробно изучили материальную часть стрелкового оружия, условия выполнения упражнения. «На передовой» вместе с суворовцами находились и их офицеры-воспитатели, которые следили за каждым шагом подчиненных, давая объективную оценку их действиям, помогая важными советами.

Один из лучших результатов в стрельбе показал суворовец Емельянов. К слову, Никита — потомственный военный. Его отец — полковник запаса Игорь Викторович Емельянов, мама суворовца — капитан Елена Емельянова.

— Перед глазами всегда был пример родителей, поэтому неудивительно, что я пошел по их стопам, — рассказал Никита. — Мне бы хотелось стать военным медиком… Ну и было бы здорово служить в ССО.

Пропуск в небо

После стрельбы под чутким руководством офицеров воздушно-десантной службы с суворовцами провели практические и теоретические занятия по наземной отработке элементов прыжка с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса. Первым делом их ознакомили с парашютной системой Д‑6.



Далее суворовцам предстояло пройти интенсивное занятие на тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Один из офицеров воздушно-десантной службы поведал суворовцам о том, что занятия по ВДП проходят со всеми категориями военнослужащих. Сам же процесс подготовки военнослужащих срочной службы к первому прыжку начинается, едва они пересекают КПП соединения.

Сначала воины изучают парашютные системы, порядок укладки парашюта, затем отрабатывают все элементы прыжка на земле и на снарядах ВДК. Там есть макеты вертолета Ми‑8 и самолета Ан‑2, с которых и совершают прыжки десантники. Одним из самых сложных считается прыжок с самолета Ил‑76МД.

Затем на нескольких учебных местах суворовцы отрабатывали порядок отделения от воздушного судна, применения основного и запасного парашютов в штатной и нештатной ситуациях. Мальчишкам показали на практике порядок действий десантника как при частичном, так и при полном отказе основного купола парашюта. Суворовцы отработали приземление на различные препятствия: лес, линии электропередачи, здания, водные преграды… Кадеты узнали и о том, как предотвратить сближение парашютистов и как действовать, если такая ситуация произошла в воздухе.



— Очень интересное занятие! Офицеры воздушно-десантной службы поэтапно рассказали нам о том, как должен действовать десантник, начиная с момента отделения от летательного аппарата, раскрытия парашюта и до момента приземления. Вот бы еще и с парашютом прыгнуть!.. — поделился впечатлениями суворовец Даниил Провалинский.

— Все впереди! Поступай на факультет военной разведки — и твоя мечта станет реальностью, — вступил в разговор офицер-инструктор этой воинской части. — Признаюсь, что работать с суворовцами — одно удовольствие: они слушают внимательно, стараются. Хорошо усваивают программу: два раза повторять, чтобы что-то выполнили, не приходится.

Испытать себя

Пожалуй, наиболее интересным и зрелищным армейским уроком в те дни для суворовцев стало преодоление полосы препятствий с элементами психологической подготовки. Самое сложное в прохождении такой полосы — быть психологически и физически закаленным, а также готовым к преодолению всех препятствий.

От общевойсковой полосы препятствий она отличается: десантники преодолевают ее в составе группы. Одни преодолевают препятствие, другие военнослужащие их прикрывают, держа свой сектор в поле зрения, чтобы быстро отреагировать на изменение обстановки.

Как подчеркнул старший лейтенант Павел Гордейчик, на такой полосе развиваются не только физические навыки, но и закаляется характер:

— Это серьезное испытание не только для суворовцев, но и для опытных воинов!..

По его словам, из-за больших физических и психологических нагрузок далеко не каждый может служить в спецназе. Нужно иметь не только большое желание, но и отличное здоровье. Поэтому здесь практически не бывает случайных людей.

Суворовцы не стушевались и перед этим испытанием. Мальчишки преодолевали десятки препятствий — вскарабкивались на стену высотой четыре с половиной метра, преодолевали навесной мост, продолжали движение ползком… Кроме того, они должны были грамотно среагировать на «сюрпризы» в виде взрывов и стрельбы над головой.

Глядя на то, как очередной суворовец сноровисто преодолевает одно препятствие за другим, нельзя было не восхититься его ловкостью. Ни «минное поле», ни высота препятствий — ничто не могло его остановить. Вот уж точно будущий спецназовец!..



После преодоления всех препятствий спешу познакомиться с юным Рэмбо. Суворовец Алексей Безручко мечтает в будущем служить именно в в/ч 89417 — в свое время срочную службу в этой воинской части проходил его отец.

— Папа много рассказывал о своей службе. Со многими сослуживцами он и сейчас поддерживает дружеские отношения, — поделился Алексей. — Мне бы тоже очень хотелось служить в этой части. Слабым здесь не место. Я уже определился: в следующем году буду поступать на факультет военной разведки нашей Военной академии.

…Побывав в элитной части белорусской армии, юные гости не скрывали восторга. Думаю, что для этих маленьких воинов с алыми погонами на плечах еще не раз будут греметь выстрелы на наших полигонах. Не единожды они покорят небесную синеву, выполняя прыжок с парашютом, не впервой заурчит военная техника, выполняя под их началом очередной маневр… А такая интересная боевая учеба любому в радость — и запомнится им на всю жизнь.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора