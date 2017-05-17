Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси: кто будет в лидерах

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Глава Министерства здравоохранения Беларуси Валерий Малашко в среду озвучил журналистам ожидаемую продолжительность жизни по итогам 2017 года – она должна превысить в среднем по стране 74 года.



© Sputnik Владимир Федоренко Белорусы стали жить дольше на два года

По словам главы ведомства, тенденции текущего года таковы, что о достижении данного уровня можно говорить вполне определенно.

Как свидетельствуют данные Национального статистического комитета, ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси в 2016 году в целом по Беларуси была больше 74 лет – 74,1 года.

При этом, по информации Белстата, этот показатель в последние годы рос: в 2010 году он составлял 70,4 года, в 2011-м – 70,6, 2012-м – 72,2, в 2013-м – 72,6, в 2014-м – 73,2, в 2015 году – 73,9 года.

В лидерах по ожидаемой продолжительности жизни, согласно официальной статистике – столица, в прошлом году в Минске социологи зафиксировали показатель 76,5 года. Более 74 лет – только в одной области, Брестской. Остальные регионы до этой отметки не дотянули: в них с разницей в несколько десятых ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году была 73 года.