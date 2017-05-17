Минобразования: в школах с 8:00 будет работать педколлектив

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Белорусские школы с нового учебного года будут, как и ранее, работать с 08:00, но занятия у школьников будут начинаться на час позже, заявила в эфире СТВ заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова.

Начинать уроки в школах республики не с 08:00, а на час позже, предложил в апреле текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко , который посетовал на то, что его младший сын встает на занятия в половине седьмого утра, и с этим нужно разобраться, поскольку дети не высыпаются.

"Работа школ будет организована по-прежнему – с 08:00 и до 19:30", –сказала Каржова.

При этом успокоила родителей, которые волнуются, что не смогут провожать детей на занятия в связи с тем, что сами уходят на работу к 09:00.

"Дети не будут предоставлены сами себе", – сказала представитель министерства.

По словам Каржовой, с 08:00 в белорусских школах будет работать педагогический коллектив – дежурный учитель, социальный педагог, другие сотрудники.

Как ранее неоднократно заявляли в Министерстве образования, дети в школе час до занятий будут заняты – с ними педагоги будут проводить зарядку, а также уроки творчества.