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Почти все белорусы имеют вредные привычки: курят и толстеют

17.05.2017 19:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Вредные привычки имеют в Беларуси 90% населения, но Минздррав продолжает бороться с этим, заявил в среду в Минске министр здравоохранения республики Валерий Малашко.

Почти все белорусы имеют вредные привычки: курят и толстеют
© Pixabay
Исследование: почти каждый третий белорус курит

"В нашей стране девять человек из десяти имеют от одной до пяти вредных по отношению к своему здоровью привычки", – сказал глава Минздрава.

Он также уточнил, что высок процент курящих людей, а каждый второй житель страны имеет проблемы, связанные с избыточной массой тела.

"Существующие на данный момент наши методы пропаганды здорового образа жизни не всегда достигают цели", – признался министр. 

Малашко напомнил, что, несмотря на очевидные успехи здравоохранения в последние годы, Минздрав озабочен высокой распространенностью сердечно-сосудистых и онкологической патологий, которые являются основными причинами смертности населения. 

Министр в среду принял участие в презентации информационного портала о здоровье и том, как его сохранить. На ресурсе "Здоровые люди", как анонсировали создатели, можно будет найти ответы на все вопросы – как скорректировать вес, бросить курить, справиться с болезнью или минимизировать последствия того или иного заболевания, избавиться от лени и строить отношения с партнерами и друзьями. 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на очевидные успехи белорусского здравоохранения, медики и профильное министерство озабочены распространенностью среди белорусов сердечно-сосудистых...

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