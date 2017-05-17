Почти все белорусы имеют вредные привычки: курят и толстеют

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Вредные привычки имеют в Беларуси 90% населения, но Минздррав продолжает бороться с этим, заявил в среду в Минске министр здравоохранения республики Валерий Малашко.

"В нашей стране девять человек из десяти имеют от одной до пяти вредных по отношению к своему здоровью привычки", – сказал глава Минздрава.

Он также уточнил, что высок процент курящих людей, а каждый второй житель страны имеет проблемы, связанные с избыточной массой тела.

"Существующие на данный момент наши методы пропаганды здорового образа жизни не всегда достигают цели", – признался министр.

Малашко напомнил, что, несмотря на очевидные успехи здравоохранения в последние годы, Минздрав озабочен высокой распространенностью сердечно-сосудистых и онкологической патологий, которые являются основными причинами смертности населения.

Министр в среду принял участие в презентации информационного портала о здоровье и том, как его сохранить. На ресурсе "Здоровые люди", как анонсировали создатели, можно будет найти ответы на все вопросы – как скорректировать вес, бросить курить, справиться с болезнью или минимизировать последствия того или иного заболевания, избавиться от лени и строить отношения с партнерами и друзьями.