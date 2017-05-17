Картина дня: полмиллиона евро на развитие велодвижения, портал о ЗОЖ и победа белорусского студента в конкурсе IBM

Онлайн-видеобрифинг: "О новых проектах и перспективах въездного туризма в Республике Беларусь" (Гулый Филипп Анатольевич - председатель правления Республиканского союза туристической индустрии) пройдет на сайтах: www.soyuz.by, www.bpc.by. Начало в 14.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Состояние внутреннего рынка электротехнических товаров. Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) и заявленным характеристикам".
Пресс-конференция, посвященная финалу 9-го конкурса социальных проектов Social Weekend, пройдет в минском отеле "Ренессанс". Начало в 14.30.
Финал 9-го конкурса социальных проектов "Social Weekend" пройдет в минском отеле "Ренессанс". Начало в 14.30.
Церемония награждения лауреатов конкурса "Национальная премия в области изобразительного искусства" состоится в 17.00 в Республиканской художественной галерее "Дворец искусств" (ул. Козлова, 3).
На чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже состоятся четвертьфинальные матчи. Начало в 17.15 и 21.15.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 мая
255 лет назад родился Фихте Иоганн Готлиб, немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма. Первый выборный ректор Берлинского университета. Умер в 1814 г.
110 лет назад родился Литвинов Николай Владимирович, российский актер и режиссер радио, один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей, народный артист РСФСР (1972). Умер в 1987 г.
85 лет назад родилась Булгакова Майя Григорьевна, российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах: "Крылья", "В огне брода нет", "Преступление и наказание", "Цыган" и др. Умерла в 1994 г.
40 лет назад родилась Наталия Орейро, аргентинская певица и актриса, уроженка Уругвая.
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