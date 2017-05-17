Картина дня: полмиллиона евро на развитие велодвижения, портал о ЗОЖ и победа белорусского студента в конкурсе IBM

ВЧЕРА

Картина дня. 17 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии Томиславом Николичем , который 17-18 мая будет находиться в Беларуси с рабочим визитом.

Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

Беларусь и Китай проведут переговоры по проекту кредитного соглашения о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района" . Это предусмотрено постановлением Совета Министров №348 от 12 мая 2017 года.

Совместное белорусско-китайское предприятие ООО "Зумлион-МАЗ" собрало первый автокран грузоподъемностью 25 т на свободных площадях завода "Могилевтрансмаш", сообщил директор предприятия Юрий Пивоваров.

Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпораций России , сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 0,5%.

Беларусь не исключает введения ответных мер на действия Федеральной таможенной службы по непризнанию сертификатов ЕАЭС , сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Беларусь планирует подписать соглашение о системе содействия взаимной торговле с Китаем, Азербайджаном и Грузией , сообщил Юрий Сенько.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о социальном обслуживании принят депутатами Палаты представителей во втором чтении. Депутаты Палаты представителей Национального собрания ратифицировали протокол между государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович ожидает, что во время IV Форума регионов Беларуси и России будет подписано контрактов на сумму не менее $300 млн. Об этом спикер заявил во время расширенного совещания по вопросам подготовки форума, которое прошло в формате видеоконференции.

Портал "Здоровые люди" презентовали белорусским журналистам. Это первый в Беларуси портал, объединяющий все аспекты здоровой и счастливой жизни.

Европейский союз выделил 560 тыс. евро на развитие городского велодвижения в Беларуси , рассказала заместитель директора Центра экологических решений Дарья Чумакова.

В Беларуси курит 29,6% населения. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS).

Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета Александр Бажанов одержал победу в международном конкурсе Great Minds ("Великие умы") корпорации IBM. Александр Бажанов является единственным белорусом, который за девятилетнюю историю состязания смог войти в международную научную группу IBM.

Группа IOWA презентовала клип о моде любить себя и чувствовать красоту внутри.

ТОП-10 фото несвижской красавицы , завоевавшей титул Miss 7 Continents.

Первые загородные лагеря Минска примут детей на оздоровление 27 мая, сообщила заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева. Информация о свободных местах в оздоровительных лагерях будет доступна онлайн.

Продажа алкоголя будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня. Это закреплено решением Минского городского исполнительного комитета №1306 от 20 апреля 2017 года.

Белорусские теннисисты победили в матчах турнира в Самарканде. Владимир Самсонов и Виктория Павлович возглавят сборную Беларуси на чемпионате мира по настольному теннису, который стартует 29 мая в немецком Дюссельдорфе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 мая

Онлайн-видеобрифинг: "О новых проектах и перспективах въездного туризма в Республике Беларусь" (Гулый Филипп Анатольевич - председатель правления Республиканского союза туристической индустрии) пройдет на сайтах: www.soyuz.by, www.bpc.by. Начало в 14.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Состояние внутреннего рынка электротехнических товаров. Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) и заявленным характеристикам".

Пресс-конференция, посвященная финалу 9-го конкурса социальных проектов Social Weekend, пройдет в минском отеле "Ренессанс". Начало в 14.30.

Финал 9-го конкурса социальных проектов "Social Weekend" пройдет в минском отеле "Ренессанс". Начало в 14.30.

Церемония награждения лауреатов конкурса "Национальная премия в области изобразительного искусства" состоится в 17.00 в Республиканской художественной галерее "Дворец искусств" (ул. Козлова, 3).

На чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже состоятся четвертьфинальные матчи. Начало в 17.15 и 21.15.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 мая

255 лет назад родился Фихте Иоганн Готлиб, немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма. Первый выборный ректор Берлинского университета. Умер в 1814 г.

110 лет назад родился Литвинов Николай Владимирович, российский актер и режиссер радио, один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей, народный артист РСФСР (1972). Умер в 1987 г.

85 лет назад родилась Булгакова Майя Григорьевна, российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах: "Крылья", "В огне брода нет", "Преступление и наказание", "Цыган" и др. Умерла в 1994 г.

40 лет назад родилась Наталия Орейро, аргентинская певица и актриса, уроженка Уругвая.

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